مدیرعامل شرکت آزمایشگاه و مکانیک خاک گفت: بیش از ۸۴هزارکیلومتر از راه های کشور طی یکسال گذشته تصویربرداری شد

مجید‌ کیان‌پور در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک اظهار داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکتی در حوزه زیرساختی، عمرانی و کنترل کیفی کار است و تمام ظرفیت ها و امکاناتی که دارد در بخش کنترل کیفی به کار می گیرد.

وی افزود: این شرکت با ۴۳ دستگاه اجرایی در قالب ۳۷تفاهم نامه و با بیش از ۷۲۰قرارداد با ۱۰۴۰ واحد فعالیت می کند. همچنین حدود ۶۸۰خدمات و آزمایش را به مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان ارائه می کند و در طی یکسال و ۵ماهی که از عمر دولت می گذرد توانسته سهم مناسبی را از بازار عمرانی کشور داشته باشد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تصریح کرد: این آزمایشگاه در حوزه نگهداری و تحلیل راههای کشور توانسته طی یکسال گذشته ۸۴هزارو۵۰۰کیلومتر از محورهای کشور و از سطح جاده ها تصویربرداری کند. تلاش دارد هرسال از ۳۲۰هزارکیلومتر راه های کشور ۹۵هزار کیلومتر برداشت تصویر داشته باشد.

وی گفت:این تصاویر کمک می کند که سازمان راهداری و شرکت ساخت بتوانند در تخصیص هزینه ها برای نگهداری راه ها به صورت بهینه و هدفمند اقدام کنند.

به گفته وی همکاری خوبی با کلانشهرها و مراکز استانها داریم و تا کنون در تهران، قم، همدان، زنجان، و مشهد همکاری خوبی با شهرداری های صورت گرفته است.

کیانپور بیان کرد: آزمایشگاه در تدوین و گردآوری ۱۰۵ دستورالعمل و کتب و نشریه در این بخش نقش داشته است.