باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش پرویزی‌نژاد با بیان این‌که مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در سال ۱۳۹۶ تصویب و در اختیار متقاضیان قرارگرفته است، توضیح داد: «از آن زمان تاکنون ۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری در شاخه کالایی فلز طلا در حال فعالیت است که ارزش دارایی آنها ۴۲۲ همت برآورد می‌شود.»

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که ۲ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخه کالایی کشاورزی (زعفران) با ارزش حدود ۲.۵ همت در حال فعالیت هستند، اعلام کرد: «در حال حاضر یک صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا در حوزه انرژی نیز در حال فعالیت است.»

پرویزی‌نژاد با تاکید بر این‌که با هدف توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی در تاریخ ۱۸ مرداد امسال در اختیار متقاضیان قرارگرفته است، گفت: «از جمله مزایای این صندوق‌ها می‌توان به تنوع بخشی، سهولت افزودن شاخه کالایی، کاهش هزینه‌های راه اندازی و مدیریت صندوق، تنوع در استراتژی‌های عملیاتی اشاره کرد.»

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: «باتوجه گسترش کاربرد فلز نقره در مواردی نظیر صنعت و فناوری (از جمله پنل‌های خورشیدی و صنایع الکترونیک)، پزشکی و بهداشت (از جمله تجهیزات تشخیصی و درمانی)، جواهرسازی و مصنوعات تزئینی، صنایع خودرو، هوافضا و صنایع دفاعی، نانوتکنولوژی و... میزان سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است.»

او راه اندازی و معاملات ثانویه گواهی سپرده شمش نقره را موجب تعمیق معاملات در بورس کالا اعلام کرد و گفت: «سازمان بورس در نظر دارد تا پایان هفته جاری مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق سرمایه‌گذاری در شاخه کالایی فلزات صنعتی (نقره) را برای شرکت‌های سبدگردان بازده، سبدگردان توسعه فیروزه و سبدگردان هامرز صادر کند.»

پرویزی‌نژاد با بیان این‌که فرایند پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره در هفته آینده عملیاتی می‌شود، افزود: «سقف تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها معادل ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا است که در صورت تکمیل سقف مذکور قابلیت افزایش سقف تا ۱۸.۰۰۰ میلیارد ریال متصور است.»

او در عین حال تاکید کرد: «باتوجه به راه اندازی و معاملات ثانویه انواع گواهی سپرده فلزات در بورس کالای ایران در نظر داریم نوآوری‌های جدیدی در ترکیب دارایی‌ها و استراتژی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ایجاد شود که جزئیات آن در ماه‌های آینده در اختیار مدیران نهاد‌های مالی قرار داده خواهد شد.»

