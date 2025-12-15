باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب منطقهای گیلان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر شکل گیری ناپایداری در منطقه از عصر امروز تا جمعه ۲۸ آذر ماه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها و جاری شدن سیلاب، از هموطنان درخواست میشود برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از هرگونه تردد، توقف، اسکان، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها، تأسیسات آبی و کانالهای آبرسانی اکیدا خودداری کنند.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان گیلان؛ از عصر امروز (دوشنبه ۲۴ آذر ماه) به سبب شکل گیری ناپایداری در منطقه در بعضی نقاط استان بارندگی دور از انتظار نیست.
به تدریج از فردا (سه شنبه ۲۵ آذر ماه) با نفوذ سامانه سرد و بارش زا، روند افزایش ابر و کاهش دما، بارندگی و وزش باد (گاهی شدید، خیلی شدید)، ارتفاعات و به تدریج دامنهها بارش برف (گاهی شدید)، رعد و برق و تگرگ تا پنجشنبه ۲۷ آذر پیش بینی میشود.
از جمعه ۲۸ آذر ماه نیز کاهش ناپایداری و طی شنبه ۲۹ آذر جوی غالبا پایدار و افزایش نسبی دما مورد انتظار است.