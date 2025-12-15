مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تأکید بر لزوم غنای محتوایی اعتکاف، از برنامه‌ریزی گسترده برای ارتقای ‏کیفیت فرهنگی، آموزشی و مدیریتی این آیین عبادی خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛  کلثوم مومنی حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، در نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان ‏کردستان» گفت: اعتکاف فقط یک برنامه عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تربیت نوجوانان و تعمیق فرهنگ دینی در ‏جامعه است. ‏

وی با اشاره به شناسایی ۳۴ مسجد میزبان اعتکاف افزود: هر مسجد باید حداقل سه مبلغ و چند مسئول فرهنگی داشته ‏باشد تا کیفیت تربیتی و فرهنگی برنامه‌ها حفظ شود. ‏

رازیانی تأکید کرد: برای هر ۱۵ تا ۲۰ دانش‌آموز یک مربی فرهنگی در نظر گرفته می‌شود تا اجرای برنامه‌های تربیتی ‏به‌صورت منظم صورت گیرد. ‏

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در دانشگاه‌ها و مساجد خبر داد و گفت: این ‏طرح با هدف انس با قرآن و خودسازی معتکفین طراحی شده است. همچنین اعتکاف دانش‌آموزی برای مقاطع ابتدایی تنها ‏با حضور والدین مجاز بوده و حضور مستقل دانش‌آموزان متوسطه بلامانع است. ‏

وی از برگزاری جلسات آموزشی برای مربیان و برنامه‌هایی، چون نهج‌البلاغه‌خوانی، محفل شهدا و جهاد تبیین خبر داد و ‏افزود: مشارکت حوزه علمیه، آموزش و پرورش و هیئات مذهبی در اعتکاف امسال، زمینه‌ساز برگزاری اعتکافی با ‏کیفیت و اثرگذاری بیشتر خواهد بود. ‏

رازیانی در پایان گفت: اعتکاف باید زمینه‌ای برای آبادانی مساجد و تقویت فرهنگ دینی باشد و با هم‌افزایی نهادها، ‏الگوی موفقی برای کشور رقم بخورد. ‏

اعتکاف، فرصت خودسازی و پیوند نسل جوان با مسجد و شهدا

حجت‌الاسلام والمسلمین داوود خواجه‌لو، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد ‏استان کردستان، هم در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی، اعتکاف را نماد عبادت و خودسازی ‏دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق در سه حوزه مدیریتی، اجرایی و محتوایی شد. ‏

وی تأکید کرد که اعتکاف باید با محتوایی غنی، منجر به خودسازی معنوی و تقویت پیوند جوانان با مسجد و فرهنگ ‏ایثار و شهادت شود. ‏

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از اعتکاف افزود: حضور ‏دانش‌آموزان مسئولیت متولیان را سنگین‌تر کرده و باید با پرهیز از افراط و تفریط، برنامه‌هایی متناسب با شناخت عبادی ‏آنان طراحی شود تا گرایش به معنویت در آنان تثبیت شود. ‏

خواجه‌لو محور‌های اصلی اعتکاف را چهار پیوند دانست: انس با خدا، انس با قرآن، انس با شهدا و انس با مسجد، و تأکید ‏کرد این ارتباط باید پس از پایان آیین نیز ادامه یابد. ‏

وی اعتکاف دانش‌آموزی را فرصتی استثنایی برای تربیت نسل مؤمن و مسجدی دانست و گفت: با همکاری دستگاه‌های ‏فرهنگی و اجرای برنامه‌های محتوایی قوی، امسال اعتکافی متفاوت و اثرگذار در سطح استان برگزار خواهد شد. ‏

اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی برای ارتباط پایدار با نسل جدید / تشکیل شبکه مربیان تربیتی در کردستان‏

حجت‌الاسلام سید توفیق رضایی، معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه کردستان، هم در نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان» ‏اعتکاف دانش‌آموزی را بستری ارزشمند برای تعامل با نسل جوان دانست و از تشکیل شبکه‌ای از مربیان توانمند برای ‏تداوم تربیت و ارتباط معنوی دانش‌آموزان پس از ایام اعتکاف خبر داد. ‏

وی با اشاره به ظرفیت بالای اعتکاف دانش‌آموزی افزود: این برنامه فرصتی بی‌بدیل برای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به ‏نسل جدید است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آسیب‌های سال‌های گذشته برطرف شود. ‏

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه کردستان با بیان اینکه حضور طلبه‌های جوان در اعتکاف موجب ارتباط صمیمی‌تر با ‏نوجوانان می‌شود، گفت: برای هر ۱۵ دانش‌آموز یک مربی فرهنگی تعیین شده و پیش از آغاز برنامه، جلسه توجیهی و ‏دوره کارگاهی آموزشی برای مربیان برگزار خواهد شد. ‏

رضایی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط تربیتی با دانش‌آموزان افزود: هر مربی موظف است پس از اعتکاف نیز ‏ارتباط خود با گروه دانش‌آموزان را حفظ کرده و آنان را به حضور در مسجد و فعالیت‌های دینی تشویق کند. ‏

وی تشکیل «شبکه مربیان» را اقدامی مؤثر برای ارتقای کیفیت اعتکاف دانست و گفت: این شبکه ضمن کاهش ‏دغدغه‌های اجرایی، پیوندی ماندگار میان جوانان و مساجد ایجاد خواهد کرد. ‏

رضایی ابراز امیدواری کرد این طرح که امسال به‌صورت پایلوت در سنندج اجرا می‌شود، در صورت موفقیت، سال آینده ‏در دیگر شهر‌های استان نیز گسترش یابد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان تربیتی پایدار شود. ‏

اعتکاف دانش‌آموزی باید با تفکیک گروه‌های سنی و مدیریت فرهنگی حلقه‌محور برگزار شود

کمیل ضیایی، دبیر شورای هماهنگی هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان کردستان، هم در این نشست با اشاره به تجربه ‏اجرای اعتکاف در سال گذشته، یکی از آسیب‌های جدی را اختلاط گروه‌های سنی دانست و گفت: حضور دانش‌آموزان ‏ابتدایی تا دبیرستانی در یک مکان واحد کنترل تربیتی و فرهنگی را دشوار می‌کند، از این رو امسال باید تفکیک سنی ‏جدی‌تر انجام شود. ‏

وی با انتقاد از دیدار‌های رسمی و غیرضروری برخی مسئولان در محل اعتکاف افزود: این دیدار‌ها گاهی موجب اختلال ‏در برنامه‌های دانش‌آموزان شد و بر ضرورت تمرکز بر محتوای تربیتی و معنوی تأکید کرد. ‏

ضیایی همچنین خواستار همکاری آموزش و پرورش برای تنظیم زمان امتحانات پیش از ایام اعتکاف شد تا دانش‌آموزان ‏با آرامش بیشتری در این برنامه شرکت کنند. ‏

وی استفاده بی‌رویه از تلفن همراه را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد گوشی‌ها از ساعت ۹ شب تا ۹ صبح ‏جمع‌آوری شوند تا معتکفین فرصت کافی برای عبادت، استراحت و تمرکز بر برنامه‌های معنوی داشته باشند. ‏

دبیر شورای هیئات مذهبی کردستان در پایان با اشاره به اجرای شیوه حلقه‌محور در اعتکاف امسال گفت: هر مربی باید ‏سرپرستی یک حلقه ۱۰ تا ۱۵ نفره از دانش‌آموزان را بر عهده گیرد تا ضمن ایجاد ارتباط مستمر با آنان، مسیر تربیت ‏دینی و فرهنگی را هدایت کند. وی افزود: اجرای این مدل می‌تواند تجربه‌ای تازه و اثرگذار رقم بزند و به تربیت نسلی ‏مسئولیت‌پذیر و متعهد به ارزش‌های دینی منجر شود. ‏

تأکید تبلیغات اسلامی کردستان بر خروج اعتکاف از حالت روتین؛ با هدف ایجاد ارتباط پایدار مبلغین با معتکفین

حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رضوانی، مسئول اعزام مبلغ و راهیار اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، هم در نشست ‏هم‌اندیشی اعتکاف، نوین‌سازی محتوای اعتکاف را برای پرورش نسل جوان در عرصه فرهنگی و تبلیغی ضروری ‏دانست. ‏

وی با تأکید بر اینکه اعتکاف باید «منسجم و کرامت‌محور» باشد، هدف اصلی برنامه‌ریزی‌های جدید را خروج مراسم از ‏حالت روتین و تبدیل آن به «بستری تازه برای تربیت و اثرگذاری فرهنگی» اعلام کرد. ‏

رضوانی از برنامه‌ریزی برای آموزش‌های یک تا دو روزه فشرده برای مبلغین خبر داد تا بتوانند ایده‌های نوین را در ‏قالب‌های جدید تبلیغی طراحی و اجرا کنند. نکته محوری سخنان وی، پایدارسازی خروجی اعتکاف بود؛ به این معنا که ‏ارتباط شکل گرفته میان مبلغین، دانش‌آموزان و معتکفین باید ادامه‌دار باشد تا اعتکاف به «نقطه آغاز یک جریان فرهنگی ‏و تربیتی ماندگار» تبدیل شود، تا جایی که خود مساجد متقاضی تکرار این تجربه باشند. ‏

محمد صادقی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان، نیز در این نشست بر مردمی‌سازی اعتکاف تأکید کردوگفت: این ‏آیین نباید سازمانی و دولتی تلقی شود، بلکه برنامه‌ها باید بر اساس نظر خود مردم و متولیان مساجد تدوین گردد. ‏

‏ وی پیشنهاد استفاده ازمحتوایی بیانات رهبری در برنامه‌ها، اجرای طرح «نهج‌البلاغه‌خوانی» و پیگیری برنامه ‏‏ «اعتکاف مادر و کودک» را مطرح کرد. ‏

صادقی همچنین بر اهمیت تفکیک سنی گروه‌های سنی مختلف در اعتکاف تأکید کرد و ظرفیت حضور برادران اهل سنت ‏را زمینه‌ای برای تقریب مذاهب دانست که باید از آن بهره‌برداری شود. ‏

‏ دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان در پایان بر تربیت فرهنگی، استفاده از ظرفیت‌های نوین محتوایی، و تضمین ‏پایداری ارتباطات معنوی پس از پایان اعتکاف تاکید کرد. ‏

گفتنی است:نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و هم‌افزایی فرهنگی» با حضور نمایندگان ‏حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و شورای هیئات مذهبی، به منظور بررسی ‏آسیب‌ها و طراحی راهکار‌های اجرایی و محتوایی برای اعتکاف آتی برگزار شد. ‏

محور اصلی این نشست، تبدیل اعتکاف از یک آیین عبادی سه روزه به جریانی فرهنگی و تربیتی ماندگار با هدف تدوین ‏سندی راهبردی برای افزایش تأثیرگذاری این مراسم معنوی در تربیت نسل جوان و تقویت پیوند میان نوجوانان و مساجد ‏بود. همچنین در این نشست، چالش‌های گذشته مورد کالبدشکافی قرار گرفت و راهکار‌های عملیاتی برای سال ۱۴۰۴ ‏پیشنهاد گردید

برچسب ها: کردستان ، اعتکاف ، اوقاف
خبرهای مرتبط
درخشش قرآنیان کردستان در رشته معارف مسابقات سراسری قرآن کریم
بدرقه پرچم نور از کردستان به سیستان؛ روایت ۱۰ روز عاشقی در سرزمین مسجد و مناره‌ها
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور:
حق برای استکبار جهانی معنایی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جلسه مشترک کمیته زیرساخت ستاد اربعین کردستان و شهرستان مریوان
کمبود زمین چالش اجرای کامل قانون جوانی جمعیت در کردستان
هشدار اورژانس کردستان نسبت به خطر "قاتل خاموش" پس از مسمومیت یک خانواده در دیواندره
اعتکاف امسال با رویکرد فرهنگی و متناسب با ذائقه نسل نو برگزار شود
تأکید معاون استاندار کردستان بر مردمی‌سازی برنامه‌های هفته مقاومت
آخرین اخبار
اعتکاف امسال با رویکرد فرهنگی و متناسب با ذائقه نسل نو برگزار شود
تأکید معاون استاندار کردستان بر مردمی‌سازی برنامه‌های هفته مقاومت
هشدار اورژانس کردستان نسبت به خطر "قاتل خاموش" پس از مسمومیت یک خانواده در دیواندره
کمبود زمین چالش اجرای کامل قانون جوانی جمعیت در کردستان
برگزاری جلسه مشترک کمیته زیرساخت ستاد اربعین کردستان و شهرستان مریوان