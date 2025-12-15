باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، در نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان ‏کردستان» گفت: اعتکاف فقط یک برنامه عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تربیت نوجوانان و تعمیق فرهنگ دینی در ‏جامعه است. ‏

وی با اشاره به شناسایی ۳۴ مسجد میزبان اعتکاف افزود: هر مسجد باید حداقل سه مبلغ و چند مسئول فرهنگی داشته ‏باشد تا کیفیت تربیتی و فرهنگی برنامه‌ها حفظ شود. ‏

رازیانی تأکید کرد: برای هر ۱۵ تا ۲۰ دانش‌آموز یک مربی فرهنگی در نظر گرفته می‌شود تا اجرای برنامه‌های تربیتی ‏به‌صورت منظم صورت گیرد. ‏

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در دانشگاه‌ها و مساجد خبر داد و گفت: این ‏طرح با هدف انس با قرآن و خودسازی معتکفین طراحی شده است. همچنین اعتکاف دانش‌آموزی برای مقاطع ابتدایی تنها ‏با حضور والدین مجاز بوده و حضور مستقل دانش‌آموزان متوسطه بلامانع است. ‏

وی از برگزاری جلسات آموزشی برای مربیان و برنامه‌هایی، چون نهج‌البلاغه‌خوانی، محفل شهدا و جهاد تبیین خبر داد و ‏افزود: مشارکت حوزه علمیه، آموزش و پرورش و هیئات مذهبی در اعتکاف امسال، زمینه‌ساز برگزاری اعتکافی با ‏کیفیت و اثرگذاری بیشتر خواهد بود. ‏

رازیانی در پایان گفت: اعتکاف باید زمینه‌ای برای آبادانی مساجد و تقویت فرهنگ دینی باشد و با هم‌افزایی نهادها، ‏الگوی موفقی برای کشور رقم بخورد. ‏

اعتکاف، فرصت خودسازی و پیوند نسل جوان با مسجد و شهدا

حجت‌الاسلام والمسلمین داوود خواجه‌لو، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد ‏استان کردستان، هم در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی، اعتکاف را نماد عبادت و خودسازی ‏دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق در سه حوزه مدیریتی، اجرایی و محتوایی شد. ‏

وی تأکید کرد که اعتکاف باید با محتوایی غنی، منجر به خودسازی معنوی و تقویت پیوند جوانان با مسجد و فرهنگ ‏ایثار و شهادت شود. ‏

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از اعتکاف افزود: حضور ‏دانش‌آموزان مسئولیت متولیان را سنگین‌تر کرده و باید با پرهیز از افراط و تفریط، برنامه‌هایی متناسب با شناخت عبادی ‏آنان طراحی شود تا گرایش به معنویت در آنان تثبیت شود. ‏

خواجه‌لو محور‌های اصلی اعتکاف را چهار پیوند دانست: انس با خدا، انس با قرآن، انس با شهدا و انس با مسجد، و تأکید ‏کرد این ارتباط باید پس از پایان آیین نیز ادامه یابد. ‏

وی اعتکاف دانش‌آموزی را فرصتی استثنایی برای تربیت نسل مؤمن و مسجدی دانست و گفت: با همکاری دستگاه‌های ‏فرهنگی و اجرای برنامه‌های محتوایی قوی، امسال اعتکافی متفاوت و اثرگذار در سطح استان برگزار خواهد شد. ‏

اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی برای ارتباط پایدار با نسل جدید / تشکیل شبکه مربیان تربیتی در کردستان‏

حجت‌الاسلام سید توفیق رضایی، معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه کردستان، هم در نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان» ‏اعتکاف دانش‌آموزی را بستری ارزشمند برای تعامل با نسل جوان دانست و از تشکیل شبکه‌ای از مربیان توانمند برای ‏تداوم تربیت و ارتباط معنوی دانش‌آموزان پس از ایام اعتکاف خبر داد. ‏

وی با اشاره به ظرفیت بالای اعتکاف دانش‌آموزی افزود: این برنامه فرصتی بی‌بدیل برای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به ‏نسل جدید است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آسیب‌های سال‌های گذشته برطرف شود. ‏

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه کردستان با بیان اینکه حضور طلبه‌های جوان در اعتکاف موجب ارتباط صمیمی‌تر با ‏نوجوانان می‌شود، گفت: برای هر ۱۵ دانش‌آموز یک مربی فرهنگی تعیین شده و پیش از آغاز برنامه، جلسه توجیهی و ‏دوره کارگاهی آموزشی برای مربیان برگزار خواهد شد. ‏

رضایی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط تربیتی با دانش‌آموزان افزود: هر مربی موظف است پس از اعتکاف نیز ‏ارتباط خود با گروه دانش‌آموزان را حفظ کرده و آنان را به حضور در مسجد و فعالیت‌های دینی تشویق کند. ‏

وی تشکیل «شبکه مربیان» را اقدامی مؤثر برای ارتقای کیفیت اعتکاف دانست و گفت: این شبکه ضمن کاهش ‏دغدغه‌های اجرایی، پیوندی ماندگار میان جوانان و مساجد ایجاد خواهد کرد. ‏

رضایی ابراز امیدواری کرد این طرح که امسال به‌صورت پایلوت در سنندج اجرا می‌شود، در صورت موفقیت، سال آینده ‏در دیگر شهر‌های استان نیز گسترش یابد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان تربیتی پایدار شود. ‏

اعتکاف دانش‌آموزی باید با تفکیک گروه‌های سنی و مدیریت فرهنگی حلقه‌محور برگزار شود

کمیل ضیایی، دبیر شورای هماهنگی هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان کردستان، هم در این نشست با اشاره به تجربه ‏اجرای اعتکاف در سال گذشته، یکی از آسیب‌های جدی را اختلاط گروه‌های سنی دانست و گفت: حضور دانش‌آموزان ‏ابتدایی تا دبیرستانی در یک مکان واحد کنترل تربیتی و فرهنگی را دشوار می‌کند، از این رو امسال باید تفکیک سنی ‏جدی‌تر انجام شود. ‏

وی با انتقاد از دیدار‌های رسمی و غیرضروری برخی مسئولان در محل اعتکاف افزود: این دیدار‌ها گاهی موجب اختلال ‏در برنامه‌های دانش‌آموزان شد و بر ضرورت تمرکز بر محتوای تربیتی و معنوی تأکید کرد. ‏

ضیایی همچنین خواستار همکاری آموزش و پرورش برای تنظیم زمان امتحانات پیش از ایام اعتکاف شد تا دانش‌آموزان ‏با آرامش بیشتری در این برنامه شرکت کنند. ‏

وی استفاده بی‌رویه از تلفن همراه را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد گوشی‌ها از ساعت ۹ شب تا ۹ صبح ‏جمع‌آوری شوند تا معتکفین فرصت کافی برای عبادت، استراحت و تمرکز بر برنامه‌های معنوی داشته باشند. ‏

دبیر شورای هیئات مذهبی کردستان در پایان با اشاره به اجرای شیوه حلقه‌محور در اعتکاف امسال گفت: هر مربی باید ‏سرپرستی یک حلقه ۱۰ تا ۱۵ نفره از دانش‌آموزان را بر عهده گیرد تا ضمن ایجاد ارتباط مستمر با آنان، مسیر تربیت ‏دینی و فرهنگی را هدایت کند. وی افزود: اجرای این مدل می‌تواند تجربه‌ای تازه و اثرگذار رقم بزند و به تربیت نسلی ‏مسئولیت‌پذیر و متعهد به ارزش‌های دینی منجر شود. ‏

تأکید تبلیغات اسلامی کردستان بر خروج اعتکاف از حالت روتین؛ با هدف ایجاد ارتباط پایدار مبلغین با معتکفین

حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رضوانی، مسئول اعزام مبلغ و راهیار اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، هم در نشست ‏هم‌اندیشی اعتکاف، نوین‌سازی محتوای اعتکاف را برای پرورش نسل جوان در عرصه فرهنگی و تبلیغی ضروری ‏دانست. ‏

وی با تأکید بر اینکه اعتکاف باید «منسجم و کرامت‌محور» باشد، هدف اصلی برنامه‌ریزی‌های جدید را خروج مراسم از ‏حالت روتین و تبدیل آن به «بستری تازه برای تربیت و اثرگذاری فرهنگی» اعلام کرد. ‏

رضوانی از برنامه‌ریزی برای آموزش‌های یک تا دو روزه فشرده برای مبلغین خبر داد تا بتوانند ایده‌های نوین را در ‏قالب‌های جدید تبلیغی طراحی و اجرا کنند. نکته محوری سخنان وی، پایدارسازی خروجی اعتکاف بود؛ به این معنا که ‏ارتباط شکل گرفته میان مبلغین، دانش‌آموزان و معتکفین باید ادامه‌دار باشد تا اعتکاف به «نقطه آغاز یک جریان فرهنگی ‏و تربیتی ماندگار» تبدیل شود، تا جایی که خود مساجد متقاضی تکرار این تجربه باشند. ‏

محمد صادقی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان، نیز در این نشست بر مردمی‌سازی اعتکاف تأکید کردوگفت: این ‏آیین نباید سازمانی و دولتی تلقی شود، بلکه برنامه‌ها باید بر اساس نظر خود مردم و متولیان مساجد تدوین گردد. ‏

‏ وی پیشنهاد استفاده ازمحتوایی بیانات رهبری در برنامه‌ها، اجرای طرح «نهج‌البلاغه‌خوانی» و پیگیری برنامه ‏‏ «اعتکاف مادر و کودک» را مطرح کرد. ‏

صادقی همچنین بر اهمیت تفکیک سنی گروه‌های سنی مختلف در اعتکاف تأکید کرد و ظرفیت حضور برادران اهل سنت ‏را زمینه‌ای برای تقریب مذاهب دانست که باید از آن بهره‌برداری شود. ‏

‏ دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان در پایان بر تربیت فرهنگی، استفاده از ظرفیت‌های نوین محتوایی، و تضمین ‏پایداری ارتباطات معنوی پس از پایان اعتکاف تاکید کرد. ‏

گفتنی است:نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و هم‌افزایی فرهنگی» با حضور نمایندگان ‏حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و شورای هیئات مذهبی، به منظور بررسی ‏آسیب‌ها و طراحی راهکار‌های اجرایی و محتوایی برای اعتکاف آتی برگزار شد. ‏

محور اصلی این نشست، تبدیل اعتکاف از یک آیین عبادی سه روزه به جریانی فرهنگی و تربیتی ماندگار با هدف تدوین ‏سندی راهبردی برای افزایش تأثیرگذاری این مراسم معنوی در تربیت نسل جوان و تقویت پیوند میان نوجوانان و مساجد ‏بود. همچنین در این نشست، چالش‌های گذشته مورد کالبدشکافی قرار گرفت و راهکار‌های عملیاتی برای سال ۱۴۰۴ ‏پیشنهاد گردید