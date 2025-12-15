رئیس کل دادگستری هرمزگان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از چهار سال با تلاش شورای حل اختلاف و اعلام رضایت اولیای دم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: با ادامه تلاش‌های مستمر، گفت‌وگوهای فشرده و میانجی‌گری مؤثر شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و با اعزام صلح‌یار ویژه استان هرمزگان به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های قتل استان پس از چهار سال چشم‌انتظاری به صلح و سازش منجر شد.

وی گذشت اولیای دم در این پرونده را اقدامی درخور تحسین، موجب خشنودی خداوند و تأسی از سیره نبی اکرم (ص) و معصومین (علیهم‌السلام) دانسته، از تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این خصوص قدردانی کرد. 

قهرمانی افزود: این تصمیم ارزشمند که پس از ساعت‌ها گفت‌وگو و با همراهی معتمدان محلی تحقق یافت بار دیگر جلوه‌ای روشن از فرهنگ گذشت، انسانیت و نقش بی‌بدیل میانجی‌گری در احیای آرامش اجتماعی را به نمایش گذاشت و صلحی پایدار میان چندین طایفه رقم زد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش‌ها برای ایجاد صلح و سازش در سه پرونده دیگر با موضوع قصاص نیز توسط صلح‌یار ویژه استان هرمزگان ادامه دارد. 

وی در خاتمه تأکید کرد: ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین از شاخص‌ترین ارزش‌های دینی و معیارهای اخلاقی است که اگر در سطح جامعه نهادینه شود و روحیه سازش و برادری مبنای عمل آحاد مردم قرار گیرد قطعاً موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخلاق و معنویت در میان شهروندان خواهد شد.

