باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس که امروز دوشنبه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی دانش‌آموزان در ساختن آینده کشور، گفت: ما افتخار می‌کنیم که دانش‌آموزان آینده این کشور را خواهند ساخت. طرح شهرداران مدارس، تجربه‌ای ارزشمند برای مردم‌سالاری است، جایی که قیمت رأی، نامزد شدن، وعده دادن و مسئولیت‌پذیری روشن می‌شود.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: شما در این مسیر مهارت‌های ویژه‌ای کسب می‌کنید، اعتمادبه‌نفس و خودباوری متکی بر ایمان پیدا می‌کنید که بتوانید کار جمعی انجام دهید و با مشارکت دیگران، مسیر آبادانی و پیشرفت مدرسه خود را ایجاد کنید.

مدیریت شهری افتخار همکاری با دانش‌آموزان را دارد

زاکانی با بیان اینکه مدیریت شهری با تمام امکانات خود افتخار همکاری با دانش‌آموزان را دارد، خطاب به دانش آموزان اظهار کرد: در این شراکت، مسئولیت مدرسه و نظارت بر محیط پیرامونی آن بر عهده شماست و ما از شما کمک می‌خواهیم تا این بار را به دوش بکشید.

شهردار تهران با اشاره به سرمایه انسانی به عنوان بزرگترین دارایی کشور، تأکید کرد: مدیریت شهری آماده همکاری با آموزش و پرورش است. هدف این است که آموزش و پرورش درگیر کالبد مدرسه نشود و این امر بر عهده مدیریت شهری باشد.

حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران

زاکانی با اشاره به حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران، این طرح را پیوندی جدی بین مدیریت شهری و آموزش و پرورش خواند و افزود: این طرح برای تهران یک اصالت و برای کشور یک الگو ایجاد می‌کند. تا زمان تحقق کامل آن، ما به شما تکیه می‌کنیم و شما نیز باید به ما کمک کنید.

وی سپس با هشدار درباره وضعیت کالبدی مدارس گفت: در تهران ییش از هزار مدرسه از منظر کالبدی نیاز به تثبیت دارند. ما باید برای مناسب‌سازی، ایجاد تسهیلات و کمک به آنها تلاش کنیم. همچنین شهرداری تهران خود را متعهد به ایجاد زمینه مناسب ورزشی در مدارس تهران می‌داند و این تعهدات به‌تدریج محقق خواهند شد.

شهرداران مدارس نیاز‌های مدارس‌شان را در طرح «من شهردارم» اعلام کنند

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح مشارکتی «من شهردارم»، از شهرداران مدارس خواست تا فعالانه در این طرح شرکت کنند.

وی تصریح کرد: امسال در طرح «من شهردارم»، شما باید نیاز‌های مدرسه خود را به ما اطلاع دهید. ما بر اساس این نیازها، بسته‌ای تهیه و بودجه آن را تأمین خواهیم کرد. این رویکردی متمرکز و جدید است.

وی همچنین بر مسئولیت شهرداران مدارس در قبال محیط پیرامونی تأکید کرد و گفت: برای حاشیه ۵۰۰ متری اطراف مدرسه نیز ایده‌های خود را ارائه دهید تا ما بر اساس آن سرمایه‌گذاری کنیم.

مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار تبدیل شوند

شهردار تهران درباره بودجه‌ریزی این طرح توضیح داد: ما در دی ماه بودجه سال آینده را می‌بندیم و رقمی را برای این منظور اختصاص می‌دهیم، اما انتخاب پروژه‌ها با شماست. هدف این است که مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های خوب و اثرگذار تبدیل شوند.

زاکانی با اشاره به آمار مشارکت شهروندان در طرح «من شهردارم» گفت: سال اول ۳۴۷ هزار نفر، سال دوم یک میلیون و ۳۵۶ هزار نفر و سال گذشته ۲ میلیون نفر در این طرح مشارکت کردند. جالب آنکه ۱۸ درصد پروژه‌های سال گذشته، پیشنهاد مستقیم مشارکت‌کنندگان بود.

وی سپس با اشاره به دستاورد‌های طرح مشارکتی «من شهردارم» اظهار کرد: این طرح مقام اول جهانی را به خود اختصاص داده است. نکته جالب اینجاست که سنگاپور به عنوان یک کشور توسعه‌یافته، درخواست کرده است تا با ایران در توسعه و گسترش این طرح مشارکت کند.

منبع: شهرداری تهران