هادی غرباقی با فاصله‌ای اندک از رکورد ملی، نایب‌قهرمان مسابقات تیر اندازی آزاد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سومین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور در رشته تفنگ بادی به میزبانی مجموعه تیراندازی آزادی تهران برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، هادی غرباقی تیرانداز قمی موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از مسابقات شد.

هادی غرباقی در مرحله مقدماتی این مسابقات، با ثبت امتیاز ۶۳۳/۸ خود تنها ۰٫۸ امتیاز با رکورد ملی رشته تفنگ بادی آقایان فاصله داشت. 

در همین بخش، حامد غرباقی در جایگاه دهم و سید محمدصادق چاوشی در جایگاه بیستم قرار گرفتند.

همچنین در بخش تفنگ بادی نوجوانان، محمدماهان متولی مقام یازدهم و امرعرشیا وصالی مقام پانزدهم را به دست آوردند

منبع:ورزش و جونان

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، مسابقات تیراندازی کشور
