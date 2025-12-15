مقامات محلی فلسطینی اعلام کردند که ارتش اسرائیل قصد دارد روز پنجشنبه ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه پناهندگان نور شمس در شمال کرانه باختری را تخریب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات محلی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که ارتش اسرائیل اواخر این هفته ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه پناهندگان نور شمس در شمال کرانه باختری را تخریب خواهد کرد.
عبدالله کمال، فرماندار استان طولکرم که نور شمس در آن واقع شده، به خبرگزاری فرانسه گفت که از طریق نهاد کوگات وابسته به وزارت جنگ اسرائیل از برنامه تخریب آگاه شده است.
کوگات که مسئول هماهنگی امور غیرنظامی در سرزمینهای فلسطینی تحت اشغال اسرائیل است، به درخواستهای فرانسه برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
فیصل سلامه، رئیس کمیته مردمی اردوگاه طولکرم که در نزدیکی نور شمس قرار دارد، گفت که دستور تخریب بر ۲۵ ساختمان که تا ۱۰۰ خانه خانوادگی را در خود جای دادهاند، تأثیر خواهد گذاشت.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: «از طریق هماهنگی نظامی و غیرنظامی به ما اطلاع داده شد که اشغالگران در ۱۸ دسامبر، روز پنجشنبه، تخریب ۲۵ ساختمان را انجام خواهند داد.»
ارتش اسرائیل در تماس با فرانسه گفت که «در حال بررسی موضوع است.»
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل یک عملیات گسترده و هنوز ادامهدار را آغاز کرد که به گفته آن هدف ریشهکن کردن گروههای مسلح فلسطینی از اردوگاههای پناهندگان در شمال کرانه باختری — از جمله اردوگاههای نور شمس، طولکرم و جنین — است.
این عملیات تمام ساکنان را آواره کرد و بیش از ۳۰ هزار نفر هنوز نتوانستهاند به خانههای خود بازگردند.
در طول این عملیات، اسرائیل صدها خانه را در شبکه متراکم کوچههایی که اردوگاهها را تشکیل میدهند، تخریب کرده تا دسترسی آسانی برای نیروهایش که در داخل مستقر هستند ایجاد کند.
نور شمس، همراه با دیگر اردوگاههای پناهندگان در کرانه باختری، پس از تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد، زمانی که صدها هزار فلسطینی از خانههای خود در آنچه امروز اسرائیل است، آواره شدند.
با گذشت زمان، اردوگاههایی که آنها در داخل کرانه باختری تأسیس کردند، به محلههای متراکمی تبدیل شدند که تحت اختیار شهرهای مجاورشان نیستند. ساکنان این اردوگاهها وضعیت پناهندگی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند.
منبع: خبرگزاری فرانسه