محمود نعمتی نماینده کاراته قم با کسب مدال نقره نایب قهرمان مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود نعمتی نماینده کاراته قم در وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، با غلبه بر همه حریفان راهی دیدار فینال شد ولی در دیدار پایانی برابر مهدی خدابخشی از کرمانشاه تن به شکست داد و به عنوان نایب قهرمانی این وزن بسنده کرد.

پیش از این مرتضی نعمتی برادر بزرگتر محمود نعمتی در پیکار‌های وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته قهرمانی کشور موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره شده بود.

رقابت‌های کاراته انتخابی تیم‌ملی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان