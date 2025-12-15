رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آماده باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام هشدار قرمز سازمان هواشناسی کشور، ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور با دستور حسین ساجدی نیا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، قبل از وقوع بحران با هدف هماهنگی، برنامه‌ریزی و تسریع در ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی تشکیل شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله سازمان هوا شناسی، سازمان راهداری کشور، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های خدمات‌رسان، بنیاد مسکن، راهنمایی و رانندگی، صدا و سیما و سایر نهاد‌های مسئول برگزار شد، آخرین وضعیت موجود بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی سریع، تأمین ایمنی شهروندان، استمرار خدمات زیربنایی و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

حسین ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تأکید بر هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها، از شهروندان درخواست نمودند که اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و توصیه‌های ایمنی اعلام‌شده را جدی بگیرند.

