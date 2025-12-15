شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت تاکسی اینترنتی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به رشد و توسعه شهرنشینی تاکسیهای اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار و وسایل حمل ونقل شهری تبدیل شدهاند؛ ابزاری مدرن که از دل نیازهای شهروندان برخواسته و توانسته سهم قابل توجهی از سفرهای درونشهری را به خود اختصاص دهد.
اما این روزها افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی موجب نارضایتی شهروندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
متاسفانه تاکسیهای اینترنتی هیچ نظارتی ندارند. با توجه به اینکه قیمت بنزین برای این نوع خودروها گران نشده ولی قیمتها ۳ برابر شده است. در این شرایط اقتصادی واقعا پرداخت این مبلغ برای ما سخت است.
