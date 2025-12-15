باشگاه خبرنگاران جوان - «گریگور هاکوپیان» سفیر ارمنستان در تهران، با علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه تحولات قفقاز جنوبی، تبادل نظر کردند.

ولایتی با تأکید بر روابط تاریخی و ریشه‌دار ایران و ارمنستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار گسترش و تعمیق این روابط است.

وی سپس به طرح موسوم به «ترامپ» در قفقاز اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد و جمهوری اسلامی ایران به‌طور قطع با آن مخالف است، افزود: ایران از همان ابتدای مطرح‌شدن طرح دالان زنگزور، به دلیل مخالفت با هرگونه تغییر در مرز‌ها و تحولات تهدیدکننده امنیت پیرامونی کشور، در برابر آن ایستاد.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل یادآور شد: در زمانی که طرح دالان زنگزور مطرح شد، جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایطی که روسیه به دلیل جنگ اوکراین به‌شدت درگیر بود، بدون همراهی روسیه، مخالفت قاطع خود را اعلام کرد و مانع اجرای این طرح شد. چراکه این دالان می‌توانست زمینه حضور ناتو در شمال ایران را فراهم کرده و امنیت شمال ایران و جنوب روسیه را با تهدید جدی مواجه کند. طرح ترامپ عملاً همان پروژه است که تنها نام آن تغییر کرده و اکنون در قالب ورود شرکت‌های آمریکایی به ارمنستان دنبال می‌شود.

ولایتی با تاکید براینکه تجربه نشان داده است که آمریکایی‌ها ابتدا با طرح‌های به‌ظاهر اقتصادی وارد مناطق حساس می‌شوند، اما به‌تدریج حضور آنان به ابعاد نظامی و امنیتی گسترش می‌یابد، اظهار کرد: باز شدن پای آمریکا به مرز‌های ایران در قالب هر طرحی، تبعات امنیتی روشنی دارد.

سفیر ارمنستان نیز در این دیدار، روابط دو کشور را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و توسعه روابط با ایران را از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ارمنستان برشمرد.

همچنین دو طرف بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه و تداوم رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای تأکید کردند.

منبع: ایرنا