هواشناسی استان تهران روز دوشنبه با صدور هشدار سطح زرد نسبت به بارش ناپیوسته برف و باران در استان به ویژه در ارتفاعات اعلام کرد که از روز چهارشنبه کاهش نسبی دما برای این کلانشهر دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران از روز سه‌شنبه تا جمعه سامانه بارشی در این استان فعال خواهد بود و به ویژه در نیمه شمالی استان تهران در برخی ساعات بارش باران و گاهی برف، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق خواهد داشت که این شرایط در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌صورت بارش باران و برف، مه، وزش باد شدید، رگبار برف، احتمال رعدوبرق، کولاک و وزش باد بسیار شدید خواهد بود.

برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی استان تهران، همچنین در پنج روز آینده آسمان تهران کمی ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است، البته از روز چهارشنبه روند کاهش نسبی دما در سطح استان و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است.

بیشتر بخوانید
ورود سامانه بارشی از دوشنبه؛ هوای تهران پنج درجه سرد می‌شود
تهران میزبان باد و بارش باران/ هوای پایتخت سرد می‌شود
باران تا جمعه می‌بارد، هوای پایتخت سرد می‌شود
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود

براساس اطلاعات هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت روز سه‌شنبه نیمه ابری تا ابری و وزش باد و گاهی با بارش پراکنده همراه است در این روز حداقل دمای این کلانشهر پنج درجه سانتی‌گراد و حداکثر دمای آن نیز به ۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

همچنین طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، روز چهارشنبه نیز آسمان تهران نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گاهی بارش پراکنده خواهد بود که در این روز نیز حداقل دمای ۶ درجه و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: بارش برف ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از نجات راننده نیسان گرفتار در برف جاده هریس مشکین شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
آخرین اخبار
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
صدور مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره تا پایان هفته جاری
تصویربرداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی+ فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم