هواشناسی استان تهران روز دوشنبه با صدور هشدار سطح زرد نسبت به بارش ناپیوسته برف و باران در استان به ویژه در ارتفاعات اعلام کرد که از روز چهارشنبه کاهش نسبی دما برای این کلانشهر دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان تهران از روز سهشنبه تا جمعه سامانه بارشی در این استان فعال خواهد بود و به ویژه در نیمه شمالی استان تهران در برخی ساعات بارش باران و گاهی برف، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق خواهد داشت که این شرایط در دامنهها و ارتفاعات بهصورت بارش باران و برف، مه، وزش باد شدید، رگبار برف، احتمال رعدوبرق، کولاک و وزش باد بسیار شدید خواهد بود.
برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی استان تهران، همچنین در پنج روز آینده آسمان تهران کمی ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد پیشبینی شده است، البته از روز چهارشنبه روند کاهش نسبی دما در سطح استان و یخبندان در دامنهها و ارتفاعات مورد انتظار است.
براساس اطلاعات هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت روز سهشنبه نیمه ابری تا ابری و وزش باد و گاهی با بارش پراکنده همراه است در این روز حداقل دمای این کلانشهر پنج درجه سانتیگراد و حداکثر دمای آن نیز به ۹ درجه سانتیگراد میرسد.
همچنین طبق پیشبینیهای هواشناسی، روز چهارشنبه نیز آسمان تهران نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گاهی بارش پراکنده خواهد بود که در این روز نیز حداقل دمای ۶ درجه و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.