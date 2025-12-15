رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی و نبود امکان افزایش سطح زیر کشت گفت: باید به سمت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود حرکت کنیم که بخش مهمی از ارتقای بهره‌وری نیز به‌طور مستقیم از مسیر آموزش محقق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -اصغر حسن‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی با بیان اینکه بسیج کشاورزی اکنون با عضویت بیش از ۱۰۰ هزار مهندس کشاورزی، بیش از ۱۵۰۰ گروه جهادی آموزشی و دامپروری و همچنین بیش از ۵ هزار هسته علمی در سراسر کشور، بصورت شبکه‌ای منسجم در کنار کشاورزان فعالیت می‌کنند افزود: آموزش‌های علمی و کاربردی گام به گام کشاورزان در فرآیند کشت، داشت و برداشت باید افزایش یابد.

 وی از تجهیز پنج هزار چاه آب کشاورزی به پنل‌های خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: کشاورزان استان آذربایجان شرقی می‌توانند با تشکیل تعاونی از وام‌های کم بهره برای خرید پنل خورشیدی بهره ببرند.

