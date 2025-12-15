آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت استاد علی نظمی تبریزی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان در خانه فرهنگ تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - سردار جمشید نظمی فرزند استاد نظمی در این مراسم تمدن ایران را سرآمد همه تمدن‌ها دانست و گفت: هر تمدنی پایه‌هایی دارد که اساسی‌ترین پایه تمدن ایران فرهنگ غنی آن است و به قدی غنای عمیقی دارد که مانند اقیانوس موج می‌زند.

وی افزود: فرهنگ و سنت‌های غنی کشورمان هرگز تغییر نکرده و در سایه این فرهنگ بزرگانی رشد کردند که امروز مایه افتخار و مباهات ملت و تاریخ کشورمان هستند.

شادروان استاد علی نظمی تبریزی متخلص به (نظمی) در یکم مهرماه سال ۱۳۰۶ در تبریز چشم به جهان گشود، سرودن شعر را از شانزده سالگی آغاز کرده و شاگرد ملک الشعرای بهار و محمد امین ادیب طوسی بود، وی در ۲۵ آذرماهسال ۱۴۰۲در ۹۶سالگی چشم از جهان فروبست و پیکرش در مقبرةالشعرای تبریز به خاک سپرده شد.

از آثار این شاعر بزرگ هفت شهر - دیوان نظمی تبریزی - دویست سخنور - گلشن معانی - فریاد‌های عاشقانه - گلبانگو فروغ عمر می‌توان اشاره کرد.