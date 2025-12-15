باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -طاهره قیومی مشاور امور بانوان وزیر جهاد کشاورزی در نشست بررسی مشکلات بانوان شاغل و کار آفرین شهرستان سراب، با اشاره به به ابلاغ تبصره ۱۵ و آغاز ثبت نام تسهیلات ویژه به زنان روستایی و عشایری افزود: این تسهیلات با هدف توسعه کسب‌وکار‌های محلی و حذف موانع مالی در اختیار بانوان قرار می‌گیردو حائزین ظرایط می‌توانند مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی با اشاره به مشکلات بانوان شاغل در ادارات جهاد کشاورزی گفت: زنان و مادران شغل که دارای کودک و دانش آموز هستند می‌توانند در ایام آلودگی هوا و دورکاری از یک ساعت مرخصی شناور استفاده کنند.

مدیر کل امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد بازارچه و نمایشگاه فروش محصولات و تولیدات بانوان روستایی در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: براساس تفاهم نامه با سازمان اوقاف و امورخیریه بانوان شاغل می‌توانند تولیدات خود را در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز در بقاع متبرکه دارای امکانات و فضای سرپوشیده ارائه کنند.

نماینده مردم سراب نیز با بیان اینکه این شهرستان قطب کشاورزی و دامداری در شمالغرب کشور است گفت: در این منطقه سالانه بیش از ۵۷۰ هزارتن انواع محصولات زارعی، دامی و باغی تولید می‌شود وزنان روستایی همراه مردان و فرزندان خود به تولید مشغول هستند.

مجید نصیرنبود نبود پوشش بیمه‌ای و عدم پرداخت تسهیلات بانکی را از مهمترین دغدغه بانوان کارآفرین عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر مسافر از محور‌های مواصلاتی این شهرستان عبور می‌کنند که احداث بازارچه دائمی فروش محصولات می‌تواند به اقتصاد بانوان کارآفرین و شاغل در روستاهاکمک کند.

وی همچنین خواستار تخصیص حق عائله مندی و تامین مسکن بانوان شاغل سرپرست خانوار شد.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با تاکید بر ضرورت آموزش و توانمند سازی بانوان روستایی و عشایری گفت: برند سازی و فروش محصولات با کیفیت دامی تولید شده در این شهرستان از مهمترین دغدغه‌های زنان روستایی است.

مشاور امور بانوان وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از محل کارگاه آموزشی تولید فرش و تابلو فرش در روستای قلعه جوق بازدید کرد.