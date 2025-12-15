باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران و از ساعت ۱۶:۱۵ چادرملو اردکان در خانه به مصاف استقلال خوزستان رفت، دیداری که در نهایت با برتری شاگردان سعید اخباری همراه بود.

رنه بوبو در این بازی و در نیمه نخست کار را برای میزبان تمام کرد و با دو گل در دقایق ۷ و ۲۷ تیمش را به سه امتیاز هفته چهاردهم رساند. در نیمه دوم شاگردان امیر خلیفه‌اصل برای رسیدن به گل و جبران نتیجه سعی در رسیدن به دروازه میزبان را داشتند تا در نهایت و در دقیقه ۸۲ توسط حمید بوحمدان و از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها خورده را جبران کردند، اما این پایان بازی نبود چراکه لحظاتی بعد و در دقیقه ۸۵ رضا محمودآبادی گل سوم میزبان را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد تا این بازی در نهایت با برتری ۳ بر یک چادرملو همراه باشد.

با این نتیجه چادرملو ۲۴ امتیازی شد و به رده سوم صعود کرد و استقلال خوزستان با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم این هفته را به پایان برد.

استقلال خوزستان:

محمد جوادکیا، آرام عباسی، محمد شریفی، عارف رستمی، حسین بوحمدان، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی وند، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده و محمد مهدی احمدی.

ترکیب چادرملو:

حجت صدقی، سعید محمدی‌فرد، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی‌نژاد، رنی سیمیسترا، ماریو اوتازو، سگوندو، علیرضا صفری، محمدحسین خسروی، سجاد مشهدی.