در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال تیم استقلال در خانه برابر کاله شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ برتر بسکتبال مردان به نیم فصل رسید. در روز نخست دوازدهمین هفته این مسابقات در دیداری حساس که در سالن زنده‌یاد محمود مشحون برگزار شد تیم استقلال که در صدر جدول قرار داشت و کاله مازندران که با دو امتیاز کمتر در رده سوم بود، مقابل یکدیگر به میدان رفتند و تیم کاله توانست با نتیجه ۸۲ بر ۷۹ در این دیدار پیروز شود. این اولین شکست استقلال در لیگ بود.

حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران که سال قبل با تیم ملی خداحافظی کرد، از نیم فصل به تیم استقلال پیوسته است و امروز در اولین دیدار برای این تیم به میدان رفت. 

در این روز سه دیدار دیگر نیز در جریان است و آخرین دیدار این هفته فردا پنج شنبه انجام خواهد شد.

نتیجه هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان:

استقلال تهران ۷۹ - کاله مازندران ۸۲

پاس کردستان - مهگل البرز ساعت ۱۶:۳۰

گلنور اصفهان - طبیعت اسلامشهر ساعت ۱۷:۰۰

پترونوین ماهشهر - رعد پدافند هوایی اصفهان ساعت ۱۷:۰۰

پنج‌شنبه

نفت زاگرس جنوبی جهرم - شهرداری گرگان ساعت ۱۵:۰۰

جدول لیگ برتر بسکتبال مردان در پایان هفته دوازدهم:

استقلال تهران ۲۰ امتیاز
شهرداری گرگان ۱۹ امتیاز
کاله مازندران ۱۸ امتیاز
طبیعت اسلامشهر ۱۶ امتیاز
نفت زاگرس جنوبی جهرم ۱۵ امتیاز
پالایش نفت آبادان ۱۵ امتیاز 
گلنور اصفهان ۱۴ امتیاز
پاس کردستان ۱۲ امتیاز
پدافند هوایی اصفهان ۱۲ امتیاز
مهگل البرز ۱۲ امتیاز
پترو نوین ماهشهر ۱۲ امتیاز

منبع: فدراسیون بسکتبال

