مسعود نصرتی روز دوشنبه در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر اظهار کرد: این کارخانه با استفاده از فناوریها نوین در مرحله تکمیل قرار گرفت که یک ظرفیت ارزشمند برای مازندران محسوب میشود.
وی گفت: ظرفیت کارخانه کمپوست بهشهر ۲۵۰ تُن است که این طرح مهم زیرساختی نقش مهمی در گره گشایی از مشکل پسماند در این خطه از شمال دارد.
نصرتی با اشاره به این مطلب که کارخانه کمپوست بهشهر در مدت زمان ششماهه به مرحله آزمایشی رسیده که زمان بسیار مناسبی محسوب میشود، اظهار کرد: با توجه به مصوبهای که بر اساس برنامه هفتم توسعه و با تلاش وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها تدوین شد، شورای عالی اقتصاد در ماه گذشته، خرید تضمینی کود کمپوست را با نرخ ارز مصوب به تصویب رساند.
وی افزود: در گام نخست کارخانه ۲۵۰ تنی کمپوست بهشهر با استفاده از ظرفیت ۷۰ درصدی خود به پردازش زبالهها در این خطه از شمال و تولید کود میپردازد.
معاون عمرانی وزیر کشور ادامه داد: کیفیت کود تولیدی به گونهای است که برای استفاده در بخش کشاورزی مناسب و ارزشمند است و این ظرفیت برای استان مازندران که در تولید و امنیت غذایی کشور از جمله استانهای پیشرو محسوب میشود، موثر است.
نصرتی با اشاره به اینکه ما در پنج سال گذشته واردات کود شیمیایی را از یک میلیون تُن به ۳۰۰ هزار تُن تا سال ۱۴۰۴ کاهش دادیم، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تلاش میکنیم تا وزارت جهاد کشاورزی نیازی به واردات کود نداشته باشد.
معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: شهرداریهایی که دارای کارخانهها و شرکتهای تولیدی هستند، میتوانند محصولات خود را به صورت مستقیم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قرار دهند.
این مقام مسوول تصریح کرد: مصوبه ماه گذشته شورای عالی اقتصاد، تضمینکننده این روند است تا شهرداریها بدون نگرانی و با اطمینان خاطر، فعالیت داشته باشند و سرمایهگذاری آنها در همکاری با بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید.
بنا بر آمارها ۲۷ سایت زباله در جنگلهای مازندران وجود دارد که روزانه صدها تن وارد این مناطق جنگلی میشود.
میزان تولید زباله در مازندران روزانه دستکم سه هزار تن است که این میزان در روزهای تعطیل و با حضور مسافران و گردشگران به بیش از ۲ برابر افزایش مییابد.
منبع ایرنا