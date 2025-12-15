باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در اختتامیه ششمین جشنواره شهید مدرس که امروز دوشنبه (۲۴ آذرماه ۱۴۰۴) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: شما کارمندان و نمایندگان مجلس طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و در زمان پسلرزههای بعد از این جنگ که ما را در تب و تاب این موضوع نگاه داشته بود، کار را با اقتدار پیش بردید.
وی اضافه کرد: در این ایام، نیروهای نظامی کشورمان به ویژه هوافضای سپاه همگی به میدان آمدند و از جمله آنها مردم عزیز ملت ایران بودند که شجاعانه، بزرگوارانه و کریمانه همه گلایهها را کنار گذاشتند و یکپارچه به میدان آمدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید مدرس فردی بود که شخصیت حقیقی ایشان او را تبدیل به شهید مدرس کرد، یادآور شد: او شجاع بود و طمع نداشت و انضباط، نظم و عدم دلبستگی او به دنیا سبب شد تا ماندگار شود
شهید مدرس معیاری همیشه زنده برای اداره مجلس است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه شهید مدرس (ره) یک معیار همیشه زنده برای اداره مجلس است، گفت: این معیار صرفا برای نمایندگان نیست بلکه برای تمامی کارمندان نیز است. در این مسیر باید بدانیم که اصالت کار در مجلس قطعا با نمایندگان است به این معنا که این موضوع یک واقعیت حقوقی است چرا که نمایندگان، منتخب ملت هستند.
وی تاکید کرد: همه ما باید توجه کنیم که من به عنوان نماینده و شما به عنوان کارمندان مجلس در یک زنجیره کار میکنیم که اگر بخشهای مختلف مجلس از بخش حفاظتی گرفته تا خدماتی نباشند، کار پیش نمیرود.
مجلس به واسطه سرمایه انسانی خود زنده است
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یک سازمان، نهاد و یک ساختار به واسطه انسانهای آن است که زنده میماند. این انسان بهما هو انسان که شجاع و متعهد و متخصص هستند، سازمان خود را رشید و بالغ میکند تا در جامعه نمود شایستهای داشته باشد. ما به مسئولیت پذیری شما افتخار میکنیم و امیدواریم بتوانیم راه شهدا، امام شهدا و در سایه مقام معظم رهبری برای کمک به مردم و گرهگشایی از امورات آنها مسیر را ادامه دهیم.
قالیباف همچنین موضوعات معیشتی و اقتصادی را بزرگترین چالش مردم دانست و تصریح کرد: ما در حوزه قانونگذاری کمبودی برای خیزش اقتصادی از سوی دولت نداریم، هر خلاء قانونی که وجود داشت را با تدوین قوانین برطرف کرده و قوانین مازاد و مانع را نیز حذف و یا اصلاح میکنیم.
