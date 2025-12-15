روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد

وزیر امور خارجه با تأکید بر رو به گسترش بودن مناسبات تهران–مینسک، گفت: سفر متقابل رؤسای جمهور ایران و بلاروس نقطه عطفی در روابط دو کشور بوده و زمینه جهش همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران در مینسک، پایتخت بلاروس، گفت: امروز ملاقات بسیار خوبی با آقای لوکاشنکو، رئیس‌جمهور محترم بلاروس، داشتم. روابط ایران و بلاروس روابطی رو به پیشرفت است. سفر آقای لوکاشنکو به تهران و پس از آن سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به مینسک، نقطه عطف مهمی است که امید جهش بیشتر در روابط را ایجاد کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های سیاسی مواضع مشترک داریم، در خصوص بسیاری از مسائل بین‌المللی در مجامع بین‌المللی با هم همکاری می‌کنیم و به‌صورت مرتب با هم مشورت سیاسی داریم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در حوزه اقتصادی، همکاری‌های ما طیف وسیعی از موضوعات مختلف را در برمی‌گیرد، گفت: روابط تجاری خوبی بین دو کشور برقرار است، البته کافی نیست. هر دو کشور اراده دارند این تجارت را افزایش دهند و همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری و تولیدات مشترک، گام‌های خوبی برداشته‌ایم.

عراقچی ادامه داد: ایران یکی از خریداران کود پتاس از بلاروس است و امروز تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد تا راه‌های تسهیل این همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.

وی اضافه کرد: هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد و پس از آن نیز سفر وزیر صنعت و تجارت بلاروس به ایران انجام شد که توافقات بسیار خوبی در این نشست‌ها صورت گرفت.

عراقچی اعلام کرد: وزیر راه بلاروس به‌زودی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به ایران سفر خواهد کرد.

