نامزد‌های بخش جایزه شهید آوینی، ایران و مستند‌های دانشجویی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نامزد‌های ۳ بخش از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

نامزد‌های بخش شهید آوینی

مرتضی پایه‌شناس برای فیلم «آبراه کوچکی در میان هور»

سیدمصطفی موسوی‌تبار برای فیلم «ایستاده در کنار تیمز»

علی‌محمد صادقی برای فیلم «برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری»

محمدمهدی خالقی و وحید فرجی برای فیلم «در معرکه»

علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدانپرست فیلم «عمق میدان»

محمدرضا ابوالحسنی برای فیلم «فرشته‌ها نمی‌میرند»

محمدعلی فارسی برای فیلم «مثل هیچکس»

نامزد‌های بخش ایران (جنگ ۱۲ روزه، میراث کهن)

هادی آفریده کارگردان فیلم «ارس رود خروشان» (میراث کهن)

پیام میرتبریزیان کارگردان فیلم «پرده آبی» (جنگ ۱۲ روزه)

علی صمدی کارگردان فیلم «دیوار دفاعی گرگان» (میراث کهن)

نیما مهدیان برای کارگردانی فیلم «راش» (جنگ ۱۲ روزه)

محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای فیلم «شاخه‌ای روی آب» (جنگ ۱۲ روزه)

ماریا ماوتی برای کارگردانی فیلم «نامش زن» (جنگ ۱۲ روزه)

علی همراز برای کارگردانی فیلم «نجوای چیزها» (جنگ ۱۲ روزه)

نامزد‌های بخش دانشجویی

«میسوفونیا» به کارگردانی سوگند رضایی

«فصل جدید در خانه مجردی» به کارگردانی مهدی ناصری

«خط مقدم سعادت‌آباد» به کارگردانی ریحانه حاتمی

«مسخ‌کراسی» به کارگردانی امیر کمالی الموتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است و فردا سه شنبه با معرفی برگزیدگان به پایان می‌رسد.

منبع: ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»

برچسب ها: سینما حقیقت ، جشنواره بین المللی ، فیلم مستند
خبرهای مرتبط
«گانا» در سینماحقیقت رونمایی شد؛ عاشورا در قلب هندو‌های حیدرآباد
راهیابی فیلم مستند «عاتقه» به جشنواره حقوق بشر اردن
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال بالای مخاطبان از فصل جدید «پانتولیگ» با اجرای محمدرضا گلزار
همراه با برنامه «درنگ» که با شوخی رسانه‌های غرب را نقد می‌کند
قتل سینماگر معروف و همسرش
کامران فانی در کتابخانه ملی بر دوش اهالی فرهنگ تشییع شد
بازتاب چهره واقعی پلیس در «الگوریتم»
تلاشی برای پیوند نسل جوان با ریشه‌ها در قاب تلویزیون
انتشار نسخه صوتی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» با هنرمندی صداپیشگان مطرح
جزئیات «جایزه جهانی امام خمینی (ره)»
آیین رونمایی از مستند «عمق میدان» در نیروی دریایی ارتش
فصل جدید برنامه هنری «مرصع» روی آنتن شبکه چهار
آخرین اخبار
نامزد‌های ۳ بخش از نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» معرفی شدند
اسامی مقالات منتخب هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران اعلام شد
«گانا» در سینماحقیقت رونمایی شد؛ عاشورا در قلب هندو‌های حیدرآباد
تغییر زمان برگزاری چهاردهمین نمایشگاه سیتکس ۲۰۲۶ به بهمن‌ماه
سومین شب «اوج هنر» برگزار می‌شود؛ بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان
ثبت اثر ناملموس توسط یک کشور به معنای نفی کشور دیگر نیست
جزئیات «جایزه جهانی امام خمینی (ره)»
بازتاب چهره واقعی پلیس در «الگوریتم»
آیین رونمایی از مستند «عمق میدان» در نیروی دریایی ارتش
انتشار نسخه صوتی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» با هنرمندی صداپیشگان مطرح
کامران فانی در کتابخانه ملی بر دوش اهالی فرهنگ تشییع شد
قتل سینماگر معروف و همسرش
همراه با برنامه «درنگ» که با شوخی رسانه‌های غرب را نقد می‌کند
نهمین جشنواره تلویزیونی مستند؛ قابی پرافتخار از «ایران عزیز» و زیبایی‌های کشور را ترسیم می‌کند
فصل جدید برنامه هنری «مرصع» روی آنتن شبکه چهار
تلاشی برای پیوند نسل جوان با ریشه‌ها در قاب تلویزیون
استقبال بالای مخاطبان از فصل جدید «پانتولیگ» با اجرای محمدرضا گلزار
روایتی از آدم‌های معمولی در مستند «آبراه کوچکی در میان هور»
جشنواره سینماحقیقت اعتبار بین‌المللی پیدا کرده است