سخنگوی استانداری تهران تصریح کرد که تصمیمات و مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا کاملا قانونی است و یکی از ثمرات این تصمیمات، ابطال ۳۷ برگه معاینه فنی خودرو بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رزازی سخنگوی استانداری تهران روز دوشنبه در دومین نشست خبری سخنگوی استانداری تهران گفت: اخیرا شهردار تهران اظهاراتی در خصوص تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوا داشتند که باید عرض کنم تمامی تصمیمات این کارگروه قانونی و تخصصی است.

به گفته وی کارگروه اضطرار آلودگی استان تهران طبق قانون هوای پاک با ۳۴ ماده، ۳۹ تبصره و ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه، اختیار کامل دارد و تمامی تصمیمات آن برای حفظ سلامت شهروندان انجام می‌شود و تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات این کارگروه هستند.

رزاری با اشاره به ابطال ۳۷ برگه معاینه فنی خودرو در نتیجه تصمیمات و بررسی‌های اخیر تاکید کرد: تصمیمات جمعی این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های مسئول اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان گفت: استاندار و اعضای کارگروه همواره بر پایه آمار و اطلاعات دقیق، تصمیماتی مربوط به تعطیلی پیش‌دبستانی‌ها، غیرحضوری شدن مدارس و حتی دانشگاه‌ها را اتخاذ می‌کنند و اطلاع‌رسانی این تصمیمات نیز به صورت شفاف و لحظه‌ای انجام می‌شود.

طرح‌های ترافیکی و معاینه فنی خودروها، کاهش محسوس آلودگی هوا را به دنبال داشت

سخنگوی استانداری تهران به کاهش ۵۰ تا ۵۸ درصدی تراکم ترافیک پایتخت اشاره کرد و افزود: طرح زوج و فرد در درب منازل، مستقر شدن پلیس راهور در ۱۰۰ میدان اصلی، معاینه فنی خودرو‌های آلاینده و اعمال محدودیت تردد کامیون‌ها از اقدامات مؤثر کارگروه در کاهش آلودگی هوا بود.

رزازی توضیح داد: ۸۶۴۹ هکتار اراضی استان برای کاشت درخت شناسایی شد و طرح جنگلکاری در ۶۹ هکتار از اراضی ملی در ۱۲ شهر اجرا شد. همچنین تامین حقابه‌های تالاب‌ها و جلوگیری از انتشار گرد و غبار از دیگر اقدامات کارگروه بوده است.

سپاه تهران بزرگ و استانداری تهران با رویکرد محله‌محور، اتفاقات مبارکی را در پایتخت رقم زده‌اند

رزازی درباره نقش همکاری سپاه تهران بزرگ و استانداری تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی پایتخت هم گفت: ارتباط بین دولت و نهاد‌هایی مثل سپاه، به‌ویژه سپاه تهران بزرگ و سپاه سیدالشهدا (ع) در شهرستان‌های استان تهران، یک ارتباط بسیار خوب، تنگاتنگ و معنادار است.

وی ادامه داد: این همکاری را شما در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی به‌وضوح می‌بینید؛ جایی که سپاه تهران بزرگ و بسیج سازندگی پایتخت با تمام ظرفیت‌های فنی و مردمی خود در اجرای مستقیم طرح احداث ۱۱۰ مدرسه در تهران همراهی کردند.

به گفته رزازی، تشکیل شورا دوجانبه، رویکرد محله‌محور، استفاده از داده‌ها و ظرفیت‌های مردمی بسیج و حضور دولت و سپاه در محلات پایتخت، باعث شده در حوزه محرومیت‌زدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اتفاقات مبارکی رقم بخورد؛ همدلی که در مقاطعی مثل جنگ ۱۲ روزه هم به‌خوبی خودش را نشان داد.

ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در تهران

وی این را هم گفت: آلودگی هوا یکی از نظام‌مسائل پیچیده و چندبعدی استان تهران است که حل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. از همین رو، یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم، با نگاه ویژه رئیس‌جمهور و وزیر کشور، عضویت دائم استاندار تهران در جلسات هیئت دولت بود تا مسائل استان بدون واسطه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در سطح عالی دولت مطرح و پیگیری شود.

وی افزود: استان تهران به‌واسطه تمرکز جمعیتی، نقش محوری در حوزه‌های درمانی، آموزشی، اقتصادی و خدماتی کشور دارد و طبیعی است که چالش‌هایی مانند آلودگی هوا، حمل‌ونقل و مسائل اجتماعی، نیازمند تصمیم‌سازی فرادستگاهی باشد. حضور استاندار تهران در کمیسیون‌های اصلی دولت و همچنین مشارکت معاونان استانداری در کمیسیون‌های فرعی، فرایند اثرگذاری استان در نظام تصمیم‌گیری کشور را به‌طور محسوسی تقویت کرده است.

رزازی در ادامه، با اشاره به موضوع واحد‌های صنعتی آلاینده، گفت: یکی از اقدامات جدی استاندار تهران از ابتدای آغاز به کار، سرکشی میدانی و نظارت مستقیم بر واحد‌های صنعتی استان بود. در این راستا، ۳۸ لکه صنعتی که سال‌ها بدون ساماندهی مشخص فعالیت می‌کردند و بعضاً منشأ آلایندگی نیز بودند، شناسایی شد.

وی تصریح کرد: ساماندهی این ۳۸ لکه صنعتی، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون‌های فرعی و بررسی‌های فنی در کمیسیون زیربنایی دولت، به تصویب رسید و این موضوع به هیئت دولت ارسال شده است. پس از اعلام رسمی مصوبه، فرایند ساماندهی آغاز خواهد شد.

سخنگوی استانداری تهران خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، فعالیت واحد‌های صنعتی ضابطه‌مند خواهد شد، صنوف مستقر شناسنامه‌دار می‌شوند و واحد‌های آلاینده موظف به رفع آلایندگی یا طی مراحل قانونی خواهند بود. این اقدام، یکی از گام‌های عملی در مسیر کنترل آلودگی هوا و نتیجه حضور میدانی و پیگیری مستمر استاندار تهران در سطح استان و دولت است.

۷۰ درصد موتورسیکلت‌های تهران بالای ۲۰ سال عمر دارند

وی درباره اجرای تکالیف دستگاه‌ها به اجرای قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک یک قانون کاملا مشخص است؛ در قانون هفتم اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو اعلام شده و در یک سال گذشته ۳۵۰ خودروی فرسوده اسقاط شده که در هفت سال گذشته تنها این رقم ۲۷۰ هزار دستگاه بوده است. چهار میلیون و ۲۰ هزار موتورسیکلت در استان داریم که ۷۰ درصد از آنها بالای ۲۰ سال عمر دارند، همچنین ما برنامه جایگزینی حدود ۲۰ هزار موتورسیکلت‌ها را در حال اجرا داریم.

رزازی ادامه داد: ۵۹ درصد سهم عوامل آلاینده در هوای تهران متعلق به عوامل متحرک است؛ استفاده از سوخت‌های فسیلی مساله مشترک بین عوامل متحرک و ثابت است. در این راستا به سمت استفاده از سوخت پاک خواهیم رفت به عنوان نمونه تاکسی‌های برقی در شهر تهران در حال افزایش است.

وی همچنین گفت: ۲۱ دستگاه وظایف مشخصی در قانون هوای پاک دارند، اما بیشتر سهم کار‌های اجرایی با شهرداری و شورای شهر است؛ حمل و نقل عمومی یکی از چالش‌های امروز است و این مساله بر عهده شورای شهر و شهرداری است. هر اتفاقی که منجر به آسایش مردم باشد را دنبال می‌کنیم. باید بررسی شود کدام دستگاه‌ها قول دادند، اما عمل نکردند.

۲۲ درصد هدر آب در استان تهران داشتیم

رزازی درباره مساله مدیریت مصرف آب در استان تهران خاطرنشان کرد: در این حوزه مدیریت تامین، توزیع و مصرف به عنوان سه اقدام مهم اجرایی بود. در مدیریت مصرف نشت‌یابی‌ها صورت گرفت، شناسایی و قطع انشعابات و پروژه‌های کاهش هدررفت از جمله اقدامات بود. ۲۲ درصد هدر آب در استان تهران داشتیم و از این میزان ۹.۶ درصد هدر رفت واقعی، ۱.۶ هدر رفت اجتناب ناپذیر و ۱۰.۸ درصد هم هدر رفت فیزیکی است. بارش‌های کنونی به صورت برف بوده که حدود چهار میلیون مترمکعب برای سد‌ها آورده داشت و این رقم ناچیزی است. همچنین با نصب ادوات کاهنده تا ۳۰ درصد مصرف آب کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به وضعیت بازسازی خانه‌های آسیب دیده در پایتخت گفت: در حوزه بازسازی منازل آسیب‌دیده، شهرداری تهران در حال کار است؛ برخی از منازل آسیب‌دیدگی جزیی و برخی دیگر آسیب بیشتری داشت.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ایمنی ساختمان‌ها در تهران تصریح کرد:‌با وجود کارگروه بلندمرتبه‌سازی در شهرداری تهران، از ادوار گذشته شهردار تهران این مسئولیت را به عهده داشت. مجموعه مدیریت بحران شهرداری هم مسئول آن است و امیدواریم شهرداری در این رابطه گزارش لازم را ارائه دهد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختلاف استانداری و شهرداری در مساله حریم تهران گفت: هیچ اختلافی وجود ندارد و هر تصمیمی برمبنای تمکین قانون و در راستای حفظ منافع مردم خواهد بود. در موضوع حریم در جلسه گذشته عنوان شد که قانون مشخص و کاملی وجود دارد، در حوزه حرائم کار را بر اساس ابلاغ شورای عالی شهرسازی و معماری پیش می‌بریم.

رزازی با اشاره به اقدامات استانداری تهران درباره هوشمندسازی شهر بیان کرد: در حوزه شهر هوشمند کارگروهی شکل گرفته و استفاده از فناوری‌های نوین جزء تکلیف استانداری برای ارکان مدیریت استان است و امیدواریم پس از رسیدن به مرحله تصمیم‌گیری، نتایج آن اعلام می‌شود.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت خروج اتباع گفت: در حوزه اتباع بیگانه با همان نظارت و دستور گذشته کار را پیش می‌بریم. در سهم سرانه‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان و مدرسه اتفاق خوبی رخ داده است.

کاهش فشار آب به منظور مدیریت مصرف

وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش فشار آب در تهران گفت: تا زمانی که شبکه آب تهران به مرحله پایدار برسد کاهش فشار آب ادامه خواهد داشت. این کاهش فشار برای مدیریت مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت خواهد بود.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به مترو‌های اقماری تهران گفت: حمل و نقل ریلی استان تهران وارد فاز عملیاتی شده که دولت در این مساله ورود کرده است. در حوزه حمل و نقل ریلی در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال کار هستیم؛ در کوتاه‌مدت بازسازی هشت دستگاه ریل‌باس‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: خرید واگن‌های جدید میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های ریلی از جمله برنامه‌های ماست. دولت و استانداری تهران از هر طرحی برای افزایش آسایش شهروندان استقبال می‌کند؛ در این راستا برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی اقدامی می‌کند. تامین ۲۰۰ واگن ۲ طبقه و اصلاح الگوی سرمایه گذاری در حمل و نقل‌های عمومی در دستور کار دولت است و به زودی خبر‌های خوشی در این خصوص خواهیم داشت.

