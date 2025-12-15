سرمربی تیم بسکتبال استقلال، گفت: به نظر من اولین شکست بعد از پیروزی‌های متوالی اتفاق خوبی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران شاهین طبع، سرمربی تیم بسکتبال استقلال بعد از اولین باخت تیمش در لیگ برتر بسکتبال گفت: نظر من این است که شروع خوبی نداشتیم و در ابتدای بازی مقداری در حمله موفق نبودیم. اختلاف زیادی ایجاد شد که جبرانش سخت بود. اگر تیم زودتر راه می‌افتاد می‌توانست بهتر باشد. بازی هفته بعد ما با شهرداری گرگان است و آن بازی هم سخت است.

او در پاسخ به این سوال که شرایط تیم چطور است؟ گفت: به نظر من بازیکنانم در لحظات حساس اعتماد به نفس لازم را نداشتند و تیم مقابل بهتر بود. بازیکنان خارجی کاله امتیاز‌های بیشتری گرفتند و در کل بهتر بودند.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال در خصوص جذب بازیکن خارجی برای استقلال گفت: نمی‌دانم باید جلوتر برویم و ببینیم چه می‌شود. دلخوش به برد‌ها نباید باشیم و شاید باخت هم گاهی لازم باشد. وقتی موفقیت‌های متوالی داشته باشید شاید نکات منفی تیم به نظر نیاید. مقصر این شکست هم کادر فنی است و باید کادر فنی بازیکنان را در سطحی نگه دارد که به موفقیت برسند.

او در پاسخ به این سوال که اولین شکست استقلال در این فصل بود گفت: به نظر من اتفاق خوبی بود. در حالی که ۲۱ اختلاف عقب بودیم خودمان را رساندیم و با ۳ اختلاف امتیاز باختیم. تیم همیشه نمی‌شود روی یک روال باشد و همیشه اینطور نیست که بازی را در اختیار داشته باشیم. کاله هم از تجربه دو بازیکن خارجی استفاده می‌کند که ما موفق نبودیم.

شاهین طبع در خصوص استفاده از بازیکنان جوان گفت: بازیکنان جوان خوبی داریم و اگر فرصت باشد به آنها بازی می‌دهیم.

وی در مورد حدادی و جذب او در نیم فصل دوم که آیا دلایلش مالی بوده یا فنی؟ گفت: باشگاه تصمیم خوبی در مورد حامد گرفت و حتی می‌توانست زودتر اتفاق بیفتد. باید به نظر من باشگاه در مورد حامد یا بازیکن خارجی با منطق بیشتری پیش برود. باید این کار را انجام می‌دادیم و الان هم کار خوبی کردیم.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال افزود: هر تیمی می‌تواند از بازیکن داخلی و خارجی استفاده کند و ما هم بازیکنانی را به خدمت گرفتیم. ما نمی‌خواستیم در این بازی در لحظاتی از حامد استفاده کنیم، اما خطای بازیکنان بالا رفت و مجبور شدیم از او استفاده کنیم. حامد نیاز به زمان بیشتری دارد و باید تمرینات بیشتری داشته باشد. بازی او متفاوت است.

وی در خصوص جذب بازیکن خارجی گفت: تا زمانی که برنده بازی هستید عیوب تیم مشخص نیست ما در دفاع و حمله مشکل داریم و هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر مشخص می‌شود و امیدوارم بازیکنانی را جذب کنیم که به درد تیم بخورد.

منبع: ایسنا

