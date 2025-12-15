باشگاه خبرنگاران جوان - پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی بعد از برتری تیمش برابر ملوان در واکنشی بسیار تند به صحبتهای جواد خیابانی، گفت: آدم دلش هم میسوزد اما برای تلویزیون و برای خودم متاسفم که از جهانگیر کوثریها، عادل فردوسیپورها یا استاد بهمنش که ایشان را ندیدیم اما تعریفشان را شنیدهایم به امثال آقای خیابانی رسیدیم. اینها معلوم الحال هستند و باید برای تلویزیون تاسف خورد که قحط الرجال شده است. خدا را شکر تلویزیون خانه ما هوشمند است و وقتی ایشان میآید به صورت خودکار روی شبکه مستند یا نشنال جئوگرافیک میرود!
سرمربی فجرسپاسی افزود: ایشان یک جایی باید دهنش را ببندد. حالا به خاطر سن و سالش برایش احترام قائلیم اما دهانش را ببندد. او ادعایش میشود جامعه شناسی خوانده اما خاک بر سر جامعه شناسانی که او کتاب هم میآورد. این برنامهها مثلا کارشناسی است اما به خدا از صد تا برنامه طنز خندهدارتر است.
قربانی ادامه داد: در شأن من نیست که جواب او را بدهم اما یکسری آدمها را باید جای خودشان بنشانی. او همه جا هم هست و ادعا هم دارد. یک روز جالب بود او اعلام کرد فوتبال ایران را نمیبیند. فدراسیون فوتبال باید عزای عمومی اعلام کند. خاک بر سر ما که او فوتبال ایران را نمیبیند! فوتبال ایران شما را به اینجا رسانده که با داد و بیداد و رانت گرفتن به اینجا رسیدهای که حالا راجع به فوتبالیستها و بقیه رشتهها اظهار نظر میکنی.
او خاطرنشان کرد: فوتبالیستها، ورزشکاران یا کشتی گیران هر چه باشند مفت خور نیستند. دارند زحمت میکشند و هر چه میگیرند نوش جانشان. اگر فوتبال نباشد ۸۰ درصد برنامه های تلویزیون اصلا از دور خارج می شوند. برنامه آشپزی میگذارید و از فوتبال حرف می زنید تا مخاطب پیدا کنید. کسانی که بالای دست او هستند باید جلویش را بگیرند چون دیگر لوث شده و مردم خندهشان نمیآید و از این حرفها گریهشان میگیرد.
