ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو مانوئل آندره سیلوا ساپینتو دوشنبه ۲۴ آذر در نشست با اصحاب رسانه، درباره تساوی مقابل خیبر اظهار کرد: ما در این بازی با رویکرد «بازی مثبت» وارد زمین شدیم و از نظر فنی و آماری اگر مسابقه را بررسی کنید، اختلافی که بخواهد نتیجه را ناعادلانه نشان دهد وجود ندارد. امتیازی که گرفته شد، کاملاً در جریان بازی بود.

وی درباره صحنه مشکوک داوری افزود: به اعتقاد من آن صحنه اصلاً پنالتی نبود. اگر داوری‌ها را هفته به هفته با آمار و تصاویر بررسی کنیم، حقایق کاملاً مشخص است. ما فقط انتظار داریم قضاوت‌ها منصفانه باشد و واقعیت‌های داخل زمین دیده شود.

سرمربی استقلال با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر، اضافه کرد: گرفتن امتیاز مقابل تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس و ملوان در سه هفته متوالی کار ساده‌ای نیست و این نشان می‌دهد تیم از نظر ساختار دفاعی و انسجام عملکرد قابل قبولی داشته است. در بخش دفاعی رضایت دارم، اما در فاز هجومی باید بهتر از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

ساپینتو درباره شرایط تیم و غیبت برخی بازیکنان اظهار کرد: من به‌صورت جدی و شبانه‌روزی کار می‌کنم، اما متأسفانه در بسیاری از مواقع برخی بازیکنان در دسترس نیستند و این موضوع کار را سخت می‌کند. این مسئله برای ما بسیار مهم است، چون هرچه سریع‌تر به مقطع حساس بازی‌های آسیایی نزدیک می‌شویم.

وی تأکید کرد: زمان زیادی نداریم و باید هرچه زودتر به آمادگی و هماهنگی کامل برسیم تا بتوانیم با شرایط مطلوب وارد رقابت‌های آسیایی شویم.

منبع: باشگاه استقلال تهران