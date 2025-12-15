در دیدار احسان حدادی و سجاد انوشیروانی مقرر شد تیم‌های ملی دو رشته، به‌زودی اردوی مشترک داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی و سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، که در فدراسیون دوومیدانی برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر درباره برگزاری برنامه‌های مشترک پرداختند.

همچنین تصمیم بر این شد تا اردوی مشترک تیم‌های ملی وزنه برداری و دوومیدانی، به زودی در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار شود. استفاده از ظرفیت‌های فنی و امکانات متقابل طرفین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

احسان حدادی، سجاد انوشیروانی، هاشم صیامی و محمدعلی جلالی اعضای حاضر در این جلسه بودند.

