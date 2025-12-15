فرزاد کوهیان گفت: استقلال تیم بسیار خوبی است، ما باید برای هفته‌های آینده نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال کاله بعد از برد در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان اظهار کرد: استقلال بسیار تیم خوبی است و به نظر من در لیگ هم خیلی خوب کار کرد. این تیم در صدر جدول است و من فکر می‌کنم بازیکنانش انگیزه خوبی داشتند.

او در ادامه گفت: با این وجود ما توانستیم بازی را در دست بگیریم و امیدوارم در هفته‌های آینده نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و بازی‌های بهتری ارائه دهیم. در هفته بعد با مهگل بازی داریم. باید خوب ریکاوری کنیم و بهتر شویم.

او در خصوص متین آقاجانپور گفت: این بازی‌ها درس بزرگی برای همه است. متین خیلی خوب در زمین جنگید و خیلی خوب بازی کرد. همه بازیکنان زحمت زیادی کشیدند و به آنها برای تلاششان خسته نباشید می‌گویم. 

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین امتیاز بازی را خارجی‌های تیم کاله گرفتند و شاید برتری نسبت به تیم استقلال این بود گفت: بازی گروهی است. ممکن است یه نفر امتیاز بیشتر بگیرد ولی در نهایت کار بزرگ و حاصل تلاش همه بود و به آنها تبریک می‌گویم. استقلال یکی از قویترین تیم‌هاست و ملی‌پوشان زیادی دارد. ما ۶ بازیکن ۱۹ ساله و دو خارجی مثل همه تیم‌ها داریم. باید برای بهتر بودن بازیکنان خارجی ابزار اندازه‌گیری داشته باشیم.

منبع: ایسنا

