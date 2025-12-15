هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور و با رویکرد توسعه صادرات، امنیت و سلامت غذایی و ارزش‌آفرینی در زنجیره صنعت خرما، از ۳۰ دی‌ماه تا ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما (۲۰۲۶ Datex) با شعار «دیپلماسی شیرین» و با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، تکمیل زنجیره نوآوری، تولید، فرآوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات حوزه خرما برگزار خواهد شد.

این رویداد تخصصی که در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور تعریف شده است، با تمرکز بر ارزش‌آفرینی و ارزش‌گذاری، امنیت و سلامت غذایی و رویکرد صادرات‌محور، بستری مناسب برای توسعه بازار‌های منطقه‌ای و جهانی و افزایش سهم ارزش صادرات محصولات و خدمات خرما فراهم می‌کند.

نمایشگاه ۲۰۲۶ Datex از تاریخ ۳۰ دی‌ماه لغایت ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس میزبان فعالان صنعت خرما، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.

به موازات برگزاری این رویداد نمایشگاهی، مجموعه‌ای از همایش‌ها، سمینارها، نشست‌ها و پنل‌های علمی، تخصصی و راهبردی برگزار می‌شود که با هدف ارتقاء سطح دانش و هم‌افزایی در اکوسیستم صنعت و فناوری خرما، شناسایی و تقویت مزیت‌های رقابتی داخلی، شناخت بازار‌های هدف صادراتی، توسعه روابط تجاری و بررسی چالش‌های پیش‌رو و ارائه راهکار‌های اثربخش طراحی شده‌اند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه، «دیپلماسی شیرین» را ابزاری مؤثر برای تقویت تعاملات تجاری بین‌المللی، افزایش صادرات غیرنفتی و ثروت‌آفرینی در صنعت راهبردی خرما می‌دانند.

منبع: روابط عمومی نمایشگاه فارس

برچسب ها: نمایشگاه بین المللی خرما ، شیراز ، برنامه هفتم ، توسعه صادرات ، سلامت غذایی
