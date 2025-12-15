باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست شورای سیاستگذاری کنگره ملی شهدای غریب در اسارت که روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در سالن اجتماعات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، ضمن قدردانی از زحماتی که برای برگزاری این کنگره کشیده شده است، گفت: وقتی این کار آغاز شد و از سوی استانها پیش رفت، به دبیر کنگره، آقای زمردیان، عرض کردم که این اقدام نه صرفاً بهعنوان تقدیر و تجلیل، بلکه برای مطرح شدن جایگاه شهدای غریب در اسارت اهمیت دارد؛ چراکه این رسالت، جایگاه اصلی خود را در بنیاد شهید دارد.
وی افزود: هر زمان به داشتههای اهلبیت (ع) رجوع میکنیم و در ایام عاشورا و مناسبتهای مختلف گریزی میزنیم، بهویژه وقتی مصیبت حضرت رقیه (س) خوانده میشود، رفتار و درک متفاوتی در ذهن انسان شکل میگیرد. درمییابیم که کشتی نجات سیدالشهدا (ع) بسیار وسیع است و اوج مظلومیت مربوط به کسانی است که در کربلا به مظلومانهترین شکل به شهادت رسیدند. همچنین وقتی زندگی امام موسی کاظم (ع) را مطالعه میکنیم، ارتباط عمیقتری برقرار میشود. شهدای مظلوم و غریبِ اسیر نیز در نهایت غربت به سر بردند. بیتردید این کار، آثار و برکات خود را بهمرور نشان خواهد داد.
وی با اشاره به دیدار اعضای کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: حضرت آقا درباره کنگره شهدایی که به مناسبتهای مختلف برگزار میشود، فرمودند: فقط ۵۰ درصد کار انجام شده است. باید به دنبال راههایی برای اثرگذاری بر نسل جوان باشیم و سعی کنیم روایت و معرفتی از شهدا ارائه دهیم که نشان دهد یک جوان با چه انگیزهای، تمام جوانی خود را کنار میگذارد و با اشتیاق، در سختترین شرایط جبهه حاضر میشود و از شهادت استقبال میکند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: چکیده فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که هرچه این کنگرهها بیشتر برگزار شود، بهتر است؛ چراکه دستگاههای فرهنگی آنگونه که شایسته و بایسته بوده، در انتقال مفاهیم به نسل جوان موفق عمل نکردهاند؛ لذا کاری که انجام شده، کار بزرگی است. همه شهدا دارای مراتبی هستند و شهدای غریب در اسارت نیز حقیقتاً جایگاه ویژهای دارند. همچنین شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز بسیار مظلوم بودند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه جوهر فرمایشات رهبری این است که آن سبک زندگی و آن نوع تکریم خانوادههای شهدا که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، باید دوباره احیا شود، تأکید کرد: ما باید این نوع سبک زندگی را منتقل کنیم تا آن نوع تکریم در نسل جدید اتفاق بیفتد، نه اینکه فقط به برگزاری کنگره بسنده کنیم و باید برای این مسئله چارهای بیندیشیم. در میان شهدای غریب، نمونههای بسیاری از مظلومیت وجود دارد؛ مردان بزرگی که در اوج مظلومیت، نامشان ریشه در غیرت و مقاومت دارد.
وی افزود: برخی از شهدای مظلوم دفاع مقدس ۱۲ روزه، مانند شهدای اسیر غریب، حتی تشییع جنازهای نداشتند و در شهرهایشان شرایط امنیتی اجازه برگزاری نمیداد. مادرانی بودند که آرزو داشتند فقط چند قدم در تشییع فرزندشان بردارند، اما این هم نصیبشان نشد.
اوحدی یادآور شد: حضرت آقا درباره آزادگان فرمودند «آزادگان به مثابه الماسهای درخشان هستند؛ ظرفیتی در وجود آنان بود که در سیاهچالهای اسارت و زیر فشار دشمنان به الماس تبدیل شد.» این الماسهای درخشان هرچه به اعماق سختی و زمین نزدیکتر میشوند، خلوص و تابش بیشتری پیدا میکنند. مقاومترین عنصر عالم الماس است؛ همانگونه که شهدا و آزادگان، محکمترین پیکره مقاومتاند. هرچه بر عمق رنج آنها افزوده شد، انعکاس نور عظمتشان بیشتر درخشید. اینها همان الماسهای درخشان مقاومت هستند.