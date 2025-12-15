پلنگ به دام‌ها در روستای دشت زاغ آبدان بخش رودخانه شهرستان رودان حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-رئیس محیط زیست شهرستان رودان گفت: حمله پلنگ موجب تلف شدن ۳ راس دام سبک و زخمی شدن ۵ راس دیگر شد.

ساعد پناه افزود: پس از حضور کارشناسان و بررسی وضعیت دام ها، مراحل قانونی جبران خسارت پیگیری می‌شود.

منبع:صداوسیما

