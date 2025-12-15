رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از انجام ۲۰۱ مورد عملیات امدادی در ۷۲ ساعت گذشته توسط نیرو‌های عملیاتی این جمعیت در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسین خان، با اعلام این خبر گفت:در عملیات‌های انجام‌شده طی ۷۲ ساعت گذشته، ۲۹۲ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۹۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی امدادونجات افزود: در این مدت ۲۵ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط حادثه خارج شدند و در مجموع به ۴۳۲ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حوزه اسکان و پشتیبانی، ۱۲ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۱۱ نفر به اماکن امن انتقال یافتند و ۲۳۴ نفر نیز اقلام اضطراری دریافت کردند. همچنین ۲۸ مورد عملیات تخلیه آب در مناطق حادثه‌دیده انجام شد.

وی، با اشاره به حوادث ناشی از برف و کولاک گفت: طی این مدت ۶۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد که در جریان این عملیات‌ها، ۱۱۰ نفر نجات یافتند.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۶۳۲ نیروی امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در قالب ۲۱۲ تیم عملیاتی در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات

برچسب ها: امداد و نجات ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
تصادف در شاه عباسی / جان باختن یک جوان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
می‌خواستم خانه مقتول را برای عروسی اجاره کنم
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
کشف پرونده فقدان زن و دو فرزند با عملیات اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
آخرین اخبار
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست حمایت می‌شوند
لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تهران
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کاهش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲
بیش از ۱۰۸۰ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است
آزادی بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ زندانی از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون
تبدیل ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ طی هشت ماه نخست امسال
آمادگی حداکثری پلیس راه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامد‌های هشدار‌های هواشناسی
میدری: مهارت‌آموزی پیوند معیشت و مدرسه را تقویت می‌کند
میدری: عدالت آموزشی با رویکرد برابری دنبال می‌شود
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
کاهش آلودگی صوتی با اجرای دیوار‌های حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
سفر وزیر دادگستری به قطر
ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی سالمندی می‌شود
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند
کشف و دستگیری متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در شرق تهران