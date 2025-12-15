باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسین خان، با اعلام این خبر گفت:در عملیات‌های انجام‌شده طی ۷۲ ساعت گذشته، ۲۹۲ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۹۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی امدادونجات افزود: در این مدت ۲۵ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط حادثه خارج شدند و در مجموع به ۴۳۲ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حوزه اسکان و پشتیبانی، ۱۲ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۱۱ نفر به اماکن امن انتقال یافتند و ۲۳۴ نفر نیز اقلام اضطراری دریافت کردند. همچنین ۲۸ مورد عملیات تخلیه آب در مناطق حادثه‌دیده انجام شد.

وی، با اشاره به حوادث ناشی از برف و کولاک گفت: طی این مدت ۶۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد که در جریان این عملیات‌ها، ۱۱۰ نفر نجات یافتند.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۶۳۲ نیروی امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در قالب ۲۱۲ تیم عملیاتی در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات