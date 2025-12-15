\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0641\u0648\u062a \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u062e\u0633\u0631\u0648 \u0639\u0644\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u060c \u0648\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u200c\u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0645\u0648\u062c \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0627\u06cc \u062c\u0632 \u0622\u0628\u0631\u0648 \u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0646\u062f\u0634\u062a.\n