کاسبی شبکه‌های وابسته به صهیونیست ها با مرگ! + فیلم

وقتی فوت طبیعی یک وکیل با موج‌سواری رسانه‌ای، سوخت یک پروژه سیاسی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی در پی فوت طبیعی خسرو علی‌کردی، وکیل پایه ‌یک دادگستری به دنبال موج سواری رسانه ای بودند که نتیجه ای جز آبرو ریزی برای آنها به همراه ندشت.

