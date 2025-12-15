باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
موج‌سواری اینترنشنال روی حمله مسلحانه استرالیا + فیلم

رسانه‌ای که میان ایرانی‌ها به صهیونیست اینترنشنال معروف شده قصد دارد افکار عمومی را در ماجرای حمله مسلحانه در استرالیا به مسیری مشخص هدایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش انتقاد‌های جهانی از رژیم صهیونی، اینترنشنال با تمرکز بر یک روایت خاص، تلاش دارد افکار عمومی فارسی‌زبان را به مسیری مشخص هدایت کند.

 

