باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی در جریان رونمایی از دستاوردهای جدید پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: گرامیداشت هفته پژوهش، فرصت مغتنمی برای قدردانی از زحمات پژوهشگران عزیز در مراکز علمی و پژوهشی است و بهویژه معرفی این پتانسیل و ظرفیتهای بیانتها که پژوهشگران در اختیار دارند؛ اگر تسهیلگری صورت گیرد و مسیر هموار شود، همواره بهصورت تصاعدی و فزاینده به تولید پررونق علم و فناوری منجر خواهد شد.
وی افزود: سازمان انرژی اتمی، یک سازمان علمی، تحقیقاتی و صنعتی است که با لطف الهی و عنایات ویژهای که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صورت گرفته، این سازمان بهعنوان نمادی موفق از زنده نگه داشتن و پویایی چرخه خلاقیت و نوآوری شناخته میشود؛ چرخهای که در آن فرآیند تبدیل ایده به محصول در کوتاهترین زمان انجام میشود. این فرآیند بسیار حائز اهمیت است که بتوان علم و دانش را به فناوری تبدیل کرد و قابلیت استفاده داشته باشد. بهگونهای که هم برای مردم اثرگذار باشد و هم بتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش خود را ایفا کند. الحمدلله این امر در سازمان محقق شده است.
معاون رییسجمهور گفت: ما در سال ۱۴۰۲، در همین نقطه و در همین نمایشگاه، اعلام کردیم که ۵۰ رادیوداروی تولیدی داریم و ۲۰ مورد نیز در فاز تحقیقات قرار دارند. امروز خدمت شما عرض میکنم که ما به ۷۰ رادیوداروی تولیدی و ۲۰ نوع رادیودارو هم در فاز تحقیقات داریم.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: در راستای تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی در حال حاضر با بیش از ۴۵ دانشگاه کشور تفاهمنامه فعال داریم. امروز نیز، با دانشگاه سبزوار تفاهمنامهای منعقد شد. به این معنا که ما حوزه پژوهش و توجه به دانشگاهها را از تهران گسترش دادیم و به اقصی نقاط کشور منتقل کردیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، تمامی دانشگاههای کشور که دارای ظرفیت، استعداد و علاقهمندی برای همکاری با سازمان انرژی اتمی هستند، در دستور کار ما قرار دارند و انشاءالله از ظرفیت همکاریهای متقابل بهرهمند خواهند شد. امروز نیز با دانشگاه سبزوار، با حضور ریاست محترم آن دانشگاه، تفاهمنامه همکاری منعقد کردیم.
محمد اسلامی در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت برای ما این است که چرخه نوآوری، همواره زنده و پویا باشد و برای حل مسائل کشور و نیاز مردم کارآمدی داشته و پاسخگو باشد. ما در حوزه پزشکی و پزشکی هستهای و سلامت چند جریان و ظرفیت فعال محقق و تولیدی داریم که این وظیفه را بر عهده دارند. ما در حال حاضر ۷۰ نوع رادیودارو تولید مستمر داریم که عرضه میکنیم و حدود یک و نیم میلیون نفر در سال از آنها استفاده میکنند.
وی افزود: ۲۰ رادیو دارو نیز در فاز تحقیقاتی داریم که امروز ۲ نوع رادیودارو رونمایی شد. موضوعی که در سال ۱۴۰۲ اعلام کردیم این بود که هدف گذاری ما این بود که در بحث رادیوداروها دقت را افزایش دهیم تا قدرت تشخیص بیشتر شود و در بخش درمانی اثربخشی را بالا ببریم تا بدون تاثیرات جانبی برای درمان بیماران سرطانی موثر واقع شود.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: یکی از محصولاتی که امروز رونمایی شد در بحث تشخیصی و درمانی بود تا برای بسیاری از بیماران توانسته اثربخشی خود را نشان دهد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص صادرات دستاوردها نیز گفت: بخشی از محصولات تولیدی ما شامل رادیوداروها و مشتقات آب سنگین است. حدود ۵۶ کشور متقاضی محصولات ما بودهاند و همچنان هستند. محصولات ما دارای تراز جهانی بوده و در بازار جهانی جایگاه دارند و این روند رو به گسترش است. تقاضاها و برنامههایی که از متقاضیان دریافت میکنیم، نشان میدهد که مصرفکنندگان به دنبال استفاده هستند.
معاون رییس جمهور درباره حمایت از راهاندازی سیکلوترون بیمارستان شریعتی نیز بیان کرد: بیش از ۱۲ سال بود که این سیکلوترون متوقف شده بود و آنها به دنبال این بودند که در مدار قرار گیرد. ۲ سال پیش، پس از اطلاع از موضوع، به آنها پیشنهاد دادیم که این امور به ما سپرده شود و اجازه دهند راهاندازی توسط ما انجام گیرد که الحمدلله این اقدام انجام شد و روز پنجشنبه افتتاح آن انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع سرطان را که با وزارت بهداشت امضا کردهایم و در دستور کار است. بر اساس این طرح، ایجاد ۷ مرکز سیکلوترون در کشور مورد تفاهم قرار گرفته است که سه اولویت آن بهطور رسمی به ما ابلاغ شده و اکنون در دستور کار قرار دارد. آذربایجان شرقی یکی از این مواردی است که حدود دو سال آینده نیازمند سرمایهگذاری خواهد بود. در فاز تکمیلی نیز برنامهریزی برای طراحی و ساخت نمونههای بعدی با استفاده از محصولات ایرانی در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است؛ مهمترین دستاوردهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهای با حضور محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و جمعی از مدیران ارشد صنعت هستهای کشور، در بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار معرفی و رونمایی شد.
این دستاوردها شامل رادیوداروی درمانی ۱۷۷ Lu-Alpha-MSH، رادیوداروی تشخیصی ۶۸ Ga-Alpha-MSH، دستگاه خودکار تولید رادیوداروهای درمان دردهای استخوانی و راهاندازی شبکه ملی آموزش هستهای است و از جمله مهمترین محصولات و اقدامات فناورانهای به شمار میآیند که توسط رییس سازمان انرژی اتمی ایران رونمایی شدند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت