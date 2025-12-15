باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در حاشیه بازدید از نمایشگاه «ایران ساخت» (سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته) در جمع خبرنگاران، در ارزیابی خود از این نمایشگاه و با تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران، محققان و اساتید که دغدغه آنها تعالی علمی کشور و گسترش مرزهای دانش است، گفت: پیشرفت در زمینههای فناوریهای نوظهور در اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشمانداز ۲۰ ساله دیده شده و کشور هم روند خوبی در این زمینه داشته است. ما در زمینه تولیدات دانشبنیان پیشرفت داشتهایم و تولیدات این شرکتها در لبه فناوری قرار دارند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان خاطرنشان کرد: البته این حمایت نباید محدود به دولت باشد بلکه مصرفکنندگان و کارگاههای بزرگ هم باید برای تأمین نیازهای خود به داخل کشور نگاه داشته باشند. زیرا کیفیت محصولات دانشبنیان داخلی به هیچ وجه کمتر از نمونههای خوب خارجی نیست و قیمتهای آنها هم ارزانتر است.
عارف همچنین گفت: امیدواریم به تدریج دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان بیشتر شود تا مردم کشورمان نتایج این دستاوردها را در سفرههای خود حس کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت است که به دغدغههای شرکتهای دانشبنیان رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: در جریان بازدید از این نمایشگاه، بیشترین دغدغه مدیران شرکتها، بوروکراسی است. آنها همچنین از کمتوجهی به تولیدات داخلی گله داشتند. مصرفکننده به دنبال اطمینان از کیفیت کالا است و ما باید به مصرفکننده تضمین بدهیم که اگر به هر دلیلی کارآمدی کالای داخلی کمتر بود، به نحوی آن هزینه برای مصرفکننده جبران شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ادامه مسیر پیشرفت کشور در حوزه فناوریهای نوظهور، گفت: بخشهای صنعتی، دفاعی و سایر بخشها باید نیازمندیهای خود را مطرح کرده و دانشگاهها و مراکز پژوهشی این نیازها را برآورده کنند. این مسیر باید پیگیری شود تا در عمل شاهد حل مسائل کشور از طریق مراکز علمی و دانشگاهی باشیم.
