باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران، عصر امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در آئین آغاز چهارمین دوره برنامه مشارکتی من شهر دارم با اشاره به آغاز این طرح بسیار خوب و اثرگذار، اظهار کرد: اثرگذاری این طرح از مردم است. مردم هرجا نقش پیدا کنند، آن کار را به بهترین نحو اجرایی می‌کنند. هرجا میدان را برای مردم فراهم کردیم، موفق بودیم و هرجا غیر از این بوده، دچار مشکل شدیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری بر موضوع مردمی سازی امور مختلف تأکید دارند؛ برای مثال از نظر ایشان اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مردمی است. اگر فرهنگ مردمی شود، کسی نمی‌تواند از فرهنگی که ریشه در بین مردم دارد و اقتصاد با مشکلاتی که دارد، سو استفاده کند. ما هم به شدت به موضوع مردمی سازی امور تأکید داریم.

زاکانی با اشاره به محبوبیت طرح من شهر دارم و استقبال بالای شهروندان، تصریح کرد: در دوره اول شهروندان نظرات خود را در مورد طرح‌های ما اعلام می‌کردند. تعداد مشارکت کنندگان در این دوره ۳۴۶ هزار نفر بود، اما در دوره دوم بنا بر این شد که شهروندان ایده‌های خود را نیز به ثبت برسانند و در نهایت پس از کارشناسی‌ها ایده‌ها به نظرسنجی گذاشته شد و یک میلیون و ۳۵۶ هزار نفر در طرح مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه ۱۸ درصد از پروژه‌های سال قبل به پیشنهاد مردم اجرایی شد، خاطرنشان کرد: مردم در سال قبل ۴۰ هزار ایده ثبت کردند و بیش از دو میلیون نفر در طرح مشارکت داشتند. در دوره چهارم و تا امروز ۱۲۲ هزار پیشنهاد به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که رویداد من شهر دارم مسیر خود را پیدا کرده است. ما هم بر مبنای این اقبال، هرساله اعتبار بیشتری در نظر می‌گیریم و کیفیت کار را نیز افزایش می‌دهیم.

زاکانی با بیان اینکه باید از ظرفیت شهرداران مدارس و دانش آموزان در دوره چهارم رویداد من شهر دارم استفاده کرد، گفت: بیش از هزار مدرسه در تهران توسط شهرداری آسفالت شده است و این موضوع نمونه‌ای از درخواست از سوی مدارس و اجرا از سوی شهرداری است. این گوشه‌ای از خدماتی است که می‌توان به مدارس ارائه کرد.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: در این رویداد فرصت خوبی برای مواجهه با مردم ایجاد می‌شود؛ یکی از نقاط ابهامی که مطرح می‌کردند، استفاده از پرسنل برای اجرای طرح بود. دلیل ما مواجهه کارکنان با مردم بود تا آنچه آنها می‌گویند، بشنوند تا مدیریت شهری رشد کند و خدمات بر اساس نیاز‌ها و گفته‌های شهروندان ارائه شود.

وی با تأکید بر اینکه باید رضایت خداوند را در کار‌های خود در نظر بگیریم، یادآور شد: جنس این طرح مشارکت مردم و رفع نیاز‌های آنهاست؛ لذا قطعاً خداوند راضی است و نصرت خدا شامل حال ما خواهد شد. این موضوع یک روی دیگر سکه هم دارد. باید ببینیم که دشمنان تا چه اندازه ناراضی هستند؟ دشمنان به دنبال ناامیدی مردم هستند و ما اگر آنها را امیدوار کنیم، در نقطه مقابل دشمن هستیم و مجاهدت کرده‌ایم. آمریکا علاقه‌ای به خوشحالی و مشارکت مردم ندارد. اگر ما مردم را امیدوار کنیم، جهاد کرده‌ایم.

زاکانی ادامه داد: ما وقتی رفت و روب در شهر انجام می‌دهیم و یا معابری را برف روبی می‌کنیم و خدمات مختلفی به مردم ارائه می‌دهیم، جهاد می‌کنیم. باید از فرصت من شهر دارم برای امیدوار کردن مردم استفاده شود؛ این موضوع خیلی مهم است. افزایش مشارکت به این دلیل است که مردم می‌بینند طرح‌های انتخابی آنها اجرا شده است. امیدوار کردن مردم، دشمن را ناامید خواهد کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه باید تبلیغ رویداد من شهر دارم را جدی گرفت، یادآور شد: مردم باید بدانند این طرح چیست که در آن مشارکت کنند؛ گرچه مشارکت دو میلیونی نصابی در برابر جمعیت ۹ میلیونی است. باید فرهنگ سازی جدیدی در این زمینه صورت بگیرد.

زاکانی افزود: اجرای طرح من شهر دارم نشان می‌دهد که ما در اتاق در بسته تصمیم نمی‌گیریم و به مواردی که مطالبه مردم است، دقت می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه ممکن است برخی ایده‌ها راهگشا باشند و باید صاحبان این ایده‌ها تشویق شوند، تصریح کرد: باید در حوزه بانوان توجه ویژه‌ای صورت بگیرد و نظرات آنها جلب شود. در جلب نظر نوجوانان برای مشارکت آنها و خانواده‌هایشان نیز باید تدابیری در نظر گرفته شود. مدل‌های متنوعی برای جلب مشارکت باید در نظر گرفت. تا می‌توان باید از ظرفیت هنر و خلاقیت استفاده کرد.

شهردار تهران گفت: باید امکانی فراهم کنیم که به دریای بی‌کران خواسته‌ها و اراده مردم متصل شویم.

زاکانی با بیان اینکه افرادی هستند که کار‌های بسیار زیادی می‌توانند انجام دهند و تنها نیاز است که ما حمایت کنیم، یادآور شد: باید جنبه‌های اجتماعی امور را نیز در نظر بگیریم و اقداماتی در اشتراک با مردم انجام دهیم.

منبع: مهر