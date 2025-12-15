دو باشگاه استقلال و خیبر پس از پایان بازی امروز، پیام‌هایی را منتشر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر برابر خیبر خرم‌آباد به تساوی یک بر یک رسید.

باشگاه استقلال پس از این بازی با انتشار پیامی نوشت: پس از مصاف خیبر و استقلال، برخی از افراد حاضر در زمین مسابقه در رفتاری که ظاهرا در برخی بازی‌های دیگر هم از آنها سر زده بود، به اعضای تیم استقلال از جمله ریکاردو ساپینتو و پژمان ماندگاری حمله کردند و ضربه‌ای را به جورجیوس اسکیاتیتیس مربی دروازه‌بان‌های استقلال وارد کردند که در تصویر فوق وضعیت سر مربی دروازه‌بان‌های استقلال مشخص است. این رفتار در کنار فحاشی نود دقیقه‌ای به استقلالی‌ها در ورزشگاه نیاز به بررسی و برخورد جدی از سوی مسئولان فدراسیون دارد و امیدواریم از این پس شاهد چنین مسائلی در شهر زیبای خرم آباد و مردم خونگرم استان لرستان نباشیم.

این باشگاه همچنین در پیامی دیگر بیان کرد: فارغ از مسائل فوتبال و نتایج، بیش از هرچیزی سلامت بازیکنان اهمیت دارد و عجیب است که در صحنه‌ای که عارف غلامی با سر روی زمین فرود آمد، داور بازی را متوقف نکرد. به طور فرض اگر خطری جدی عارف را در آن لحظه تهدید کرده و حتی چند ثانیه زودتر ورود تیم پزشکی می‌توانسته حیات بخش باشد، داور مسابقه می‌تواند خودش را ببخشد؟ اینکه در این صحنه خطایی رخ داد یا نه موضوع دیگری است که البته از سلامت بازیکنان اهمیتش بسیار کمتر است.

باشگاه خیبر خرم‌آباد هم با انتشار تصویر پای زخمی بازیکن خود اظهار کرده: خطای شدید نازون پای مسعود محبی را به این شکل در آورد، اما باز هم داور صحنه را ندید!

برچسب ها: استقلال تهران ، خیبر خرم آباد
خبرهای مرتبط
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
مدافع استقلال محروم شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۱ - ۱ خیبر/ دور شدن از صدر جدول در خرم‌آباد
واکنش پارلمان مصر به حواشی دیدار ایران و مصر در جام جهانی
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
مدافع استقلال محروم شد
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال ایران
عبداللهی: موفقیت تیم ملی در جام جهانی با برنامه‌ریزی، بازی تدارکاتی و اعتماد به جوانان ممکن است
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
بایرن مونیخ و چالشی دوباره؛ سال برای نویر تمام شد
آخرین اخبار
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
مدافع استقلال محروم شد
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
بایرن مونیخ و چالشی دوباره؛ سال برای نویر تمام شد
استقلال ۱ - ۱ خیبر/ دور شدن از صدر جدول در خرم‌آباد
آمادگی پیست اسکی توچال برای بازگشایی
عبداللهی: موفقیت تیم ملی در جام جهانی با برنامه‌ریزی، بازی تدارکاتی و اعتماد به جوانان ممکن است
دیدار ژیمناست‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی هنری با نقوی
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
واکنش پارلمان مصر به حواشی دیدار ایران و مصر در جام جهانی
تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال ایران
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
بازگشت بهمن نصیری به تیم ملی روئینگ نویدبخش کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویاست
عامل پناهندگی برخی ورزشکاران ایرانی مشخص شد
بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران پس از تغییر تابعیت
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ خطای سرلک مستحق اخراج نبود
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم