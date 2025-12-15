باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر برابر خیبر خرم‌آباد به تساوی یک بر یک رسید.

باشگاه استقلال پس از این بازی با انتشار پیامی نوشت: پس از مصاف خیبر و استقلال، برخی از افراد حاضر در زمین مسابقه در رفتاری که ظاهرا در برخی بازی‌های دیگر هم از آنها سر زده بود، به اعضای تیم استقلال از جمله ریکاردو ساپینتو و پژمان ماندگاری حمله کردند و ضربه‌ای را به جورجیوس اسکیاتیتیس مربی دروازه‌بان‌های استقلال وارد کردند که در تصویر فوق وضعیت سر مربی دروازه‌بان‌های استقلال مشخص است. این رفتار در کنار فحاشی نود دقیقه‌ای به استقلالی‌ها در ورزشگاه نیاز به بررسی و برخورد جدی از سوی مسئولان فدراسیون دارد و امیدواریم از این پس شاهد چنین مسائلی در شهر زیبای خرم آباد و مردم خونگرم استان لرستان نباشیم.

این باشگاه همچنین در پیامی دیگر بیان کرد: فارغ از مسائل فوتبال و نتایج، بیش از هرچیزی سلامت بازیکنان اهمیت دارد و عجیب است که در صحنه‌ای که عارف غلامی با سر روی زمین فرود آمد، داور بازی را متوقف نکرد. به طور فرض اگر خطری جدی عارف را در آن لحظه تهدید کرده و حتی چند ثانیه زودتر ورود تیم پزشکی می‌توانسته حیات بخش باشد، داور مسابقه می‌تواند خودش را ببخشد؟ اینکه در این صحنه خطایی رخ داد یا نه موضوع دیگری است که البته از سلامت بازیکنان اهمیتش بسیار کمتر است.

باشگاه خیبر خرم‌آباد هم با انتشار تصویر پای زخمی بازیکن خود اظهار کرده: خطای شدید نازون پای مسعود محبی را به این شکل در آورد، اما باز هم داور صحنه را ندید!