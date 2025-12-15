کتاب «سیاست‌های رسانه‌ای پوشش مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴» به قلم علی شعبانی و محمد حسین رضائی منتشر شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان  -به همت معاونت هنر، رسانه و فضای مجازی ستاد مرکزی اعتکاف، کتاب «سیاست‌های رسانه‌ای پوشش مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴» به قلم علی شعبانی و محمد حسین رضائی منتشر شد. 

این کتاب با هدف تبیین سیاست‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌های فعالیت رسانه‌ای و کنشگری در فضای مجازی پیرامون مراسم معنوی اعتکاف تدوین شده و نقشه راهی جامع برای خادمین رسانه‌ای و فعالان این عرصه در سطح کشور به شمار می‌رود. 

این کتاب در فصل‌ها و بخش‌های محتوایی متعددی تنظیم شده است.
بخش نخست به مؤلفه‌های یک روایت صحیح در اعتکاف اختصاص دارد و در آن اعتکاف به‌عنوان یک فناوری فرهنگی و تمدن‌ساز معرفی می‌شود.

در بخش دوم بایسته‌های بازنمایی تصویری اعتکاف مورد بررسی قرار گرفته و اصول هویتی، چارچوب‌های تصویری، اخلاق رسانه‌ای و الزامات تولید محتوای تصویری تبیین می‌شود.

بخش سوم به شاخصه‌های سوژه‌یابی رسانه‌ای در اعتکاف می‌پردازد و تنوع انسانی، روایت‌های شخصی، کارکرد‌های اجتماعی و ویژگی‌های سوژه‌های رسانه‌پسند را تشریح می‌کند. در بخش چهارم باید‌ها و نباید‌های رسانه‌ای در پوشش اعتکاف با رویکرد هویت‌ساز، مردمی بیان شده است.

بخش پنجم به برنامه‌های عملیاتی مسئول رسانه‌ای در سه مقطع قبل از مراسم، حین برگزاری و بعد از مراسم اختصاص دارد و وظایف اجرایی رسانه‌ها را به‌صورت کاربردی تبیین می‌کند.

در بخش ششم پورتال جامع ستاد مرکزی اعتکاف به‌عنوان مرجع رسمی اخبار، آموزش‌ها، بانک محتوا و جشنواره‌های اعتکاف معرفی شده است؛ و در بخش پایانی نیز تجربه موفق تصویرسازی رسانه‌ای با تحلیل نمونه‌های واقعی از پوشش رسانه‌ای اعتکاف به‌ویژه نقش نوجوانان و جوانان در قاب‌های تأثیرگذار، مورد واکاوی قرار گرفته است. 

کتاب «سیاست‌های رسانه‌ای پوشش مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴» اعتکاف را نه صرفاً یک آیین عبادی فردی، بلکه جریانی مردمی، اجتماعی و تمدن‌ساز معرفی کرده و با تأکید بر نقش نسل جوان و نوجوان بر ظرفیت عظیم این حرکت معنوی در حوزه رسانه و فضای مجازی تأکید دارد.

