معاون رییس‌جمهور در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت: هر کاری که مروج بی عدالتی در بین استان‌ها باشد ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور با حضور در دانشگاه علم و صنعت با جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و رییس این دانشگاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون رییس جمهور در دیدار با جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه علم و صنعت، ضمن تشریح فعالیت‌ها و سیاست‌های معاونت توسعه روستایی و امور مناطق محروم کشور در عرصه توانمندسازی روستا‌ها و مناطق کم برخوردار بر ضرورت مشارکت همگانی در این عرصه تاکید کرد.
 
حسین زاده ضمن شنیدن نظرات و پرسش‌های دانشجویان و برخی از فعالان دانشجویی اردو‌های جهادی در دانشگاه به ارتقای ساختار و جایگاه توسعه روستایی و محرومیت زدایی در دولت با نگاه رییس جمهوری اشاره و اظهار کرد: بنده با اعتقاد و علاقه قلبی این معاونت را پذیرفتم؛ چرا که خدمت به جامعه روستایی و عشایری محروم را کاری ارزشمند می‌دانم.
 
او با اشاره به اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای تقویت جایگاه معاونت توسعه روستایی در ابعاد چارت و سازمان، اعتبار و بودجه محرومیت زدایی، پست‌های خدمتی و ریل گذاری مسیر حکمرانی مشارکتی در اکوسیستم توسعه گفت: ما با برنامه ریزی و شاخص بندی نیاز‌های دولت و استان‌ها برای توسعه روستایی و توانمندسازی مناطق محروم، سهمیه مشمولان امریه تحت نظارت را هدفمند و راهبری کردیم تا از خدمات سربازان امریه در آموزش و پرورش، امور اجرایی و عمرانی، توسعه استانی و نیاز‌های بومی به طور صحیح و همراه با پاسخگویی بهره گیری شود.
 
معاون رییس جمهور همچنین با یادآوری اختصاص سهمیه ۱۰۰ نفری به فارغ التحصیلان جوان روستایی در ردیف پست‌های این معاونت برای حمایت از نخبگان جوان روستایی و مناطق محروم در سال جاری از توجه و تمرکز بیشتر بر حقوق روستاییان و منافع روستا و عشایر و مناطق کم برخوردار در دولت و سایر نهاد‌ها همزمان با عضویت و فعالیت این معاونت در کمیسیون‌ها و برنامه‌های ملی مرتبط خبر داد.
 
حسین زاده درباره رابطه این معاونت با مجموعه‌ها و نهاد‌های غیردولتی و مردمی عنوان کرد: با بنیادها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلفی که در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستایی فعالیت دارند، نشست‌ها و مذاکراتی برای همکاری داشته‌ایم. ما با فعالیت هیچ گروه جهادی مخالف نیستیم. ما از بازمهندسی و ساماندهی فعالیت‌ها و برنامه ریزی توسعه روستایی و محرومیت زدایی با هدف پیشگیری از موازی کاری‌ها و مدیریت بهینه تمام منابع مالی و انسانی در سطح کلان حمایت می‌کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه معاونت توسعه روستایی صرفا براساس شاخص بندی‌ها و ارزیابی‌های علمی جدید و کارشناسی در زمینه توزیع اعتبارات استانی و محرومیت زدایی کشور قدم بر می‌دارد تصریح کرد که حتی دوستان ما گله می‌کردند که چرا به استان و شهر خودتان دیرتر سفر کاری داشتید؟ حال آنکه ما سفر‌های استانی و برنامه ریزی‌های میدانی خود را بنابر شاخص‌ها از سیستان و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی و استان‌های محروم‌تر شروع کردیم تا سرانجام به آذربایجان غربی و کردستان رسیدیم. 
 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور تاکید کرد که این معاونت نه سیاسی است و نه قومیتی، بلکه نهادی برای راهبری مسائل توسعه روستا‌ها و مناطق محروم براساس شاخص‌های محرومیت و ظرفیت‌های برخورداری آنهاست. از نگاه و عمل ما هر کاری که ترویج کننده بی عدالتی در بین استان‌ها باشد ممنوع است و توزیع سهمیه و تخصیص اعتبارات استان‌ها بایستی حتما براساس شاخص‌ها و اولویت بندی کم برخورداری آنها باشد نه رابطه و توضیه.
 
او همچنین از بی توجهی به مشارکت مردم و خیرین در امور روستا‌ها و مناطق محروم گله کرد و با یادآوری اهمیت رفع برخی نواقص و تداخلات در نظام حکمرانی توسعه روستایی متذکر شد: متاسفانه مدتهاست که مسئولیت اجتماعی به انحراف کشیده شده بود و ما در تلاش‌ایم بخشی از مسیر آن را به آبادی روستا‌ها و مناطق محروم هدایت کنیم. 

حسین زاده افزود: از نگاه ما شکاف بین روستا و شهر امروز دیگر با هیچ چیز غیر از فناوری پر نخواهد شد. صرفا اکوسیستم فناورانه می‌تواند نیاز‌ها و شکاف‌های روستا و مناطق کم برخوردار را در ابعاد مختلف پاسخ بدهد. 

معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به خواسته برخی دانشجویان راجع به مشکلات روستایی موجود از آنها خواست که مستندات و مسائل مطرح شده را به این معاونت بدهند تا برای حل آنها از دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ، معاون رییس جمهور
خبرهای مرتبط
پلاسماتراپی نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی هرمزگان
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
غرب نمی‌خواهد ایران به فناوری‌های نوین هسته‌ای دست یابد
معاون رییس‌جمهور: ۵۵ نهاد شورایی منحل شد/ ۱۱۳ شورای دیگر در انتظار بررسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
محکوم کردن ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی توسط وزارت امور خارجه
فرمانده کل ارتش: همکاری با دانش بنیان‌ها با سرعتی مضاعف تداوم یابد
دیدار عراقچی و رئیس‌جمهور بلاروس
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی خبر داد
امضای اسناد همکاری توسط وزرای امور خارجه ایران و بلاروس
دیدار عراقچی با همتای بلاروسی
دیدار غریب‌آبادی با معاون دبیرکل سازمان ملل در ریاض/ تاکید مشترک بر مقابله با اسلام هراسی
روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد
آخرین اخبار
حسین‌زاده: هر کاری که مروج بی عدالتی در بین استان‌ها باشد ممنوع است
قالیباف: کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود
روابط ایران و بلاروس در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به توسعه است
استعفای وزیر نفت تکذیب شد
دولت از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند
پویایی چرخه خلاقیت و نوآوری در صنعت هسته‌ای
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در شیلی را تبریک گفت
کنگره شهدای غریب در اسارت جای خالی تکریم واقعی شهدا را پر کرد
اصلاحات زیربنایی و اقتصادی در دستور کار دولت است
روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد
دیدار وزیر امور خارجه با دبیر شورای امنیت بلاروس
قالیباف: کمبود قوانین برای اداره کشور نداریم
ولایتی: طرح ترامپ در قفقاز هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد
دیدار غریب‌آبادی با معاون دبیرکل سازمان ملل در ریاض/ تاکید مشترک بر مقابله با اسلام هراسی
راهبرد اصلی دولت در تدوین بودجه، هدف‌گذاری رشد ۲ درصدی است
محکوم کردن ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی توسط وزارت امور خارجه
فرمانده کل ارتش: همکاری با دانش بنیان‌ها با سرعتی مضاعف تداوم یابد
عارف: دانشمندان زیادی در تراز دنیا داریم/تاکنون ۷۰ رادیو دارو در کشور تولید شده است
امضای اسناد همکاری توسط وزرای امور خارجه ایران و بلاروس
حاجی‌میرزایی: رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است
دیدار عراقچی با همتای بلاروسی
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
دیدار عراقچی و رئیس‌جمهور بلاروس
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی خبر داد
کلیه شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات قرار گرفت
امضای قرارداد‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و امنیتی بین ایران و اتیوپی
جنایت تروریستی سیدنی نشان دهنده عجز ضاربین، آمرین و عاملین آن است
عراقچی وارد مینسک شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۴ آذر