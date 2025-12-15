باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسینزاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور با حضور در دانشگاه علم و صنعت با جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و رییس این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
معاون رییس جمهور در دیدار با جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه علم و صنعت، ضمن تشریح فعالیتها و سیاستهای معاونت توسعه روستایی و امور مناطق محروم کشور در عرصه توانمندسازی روستاها و مناطق کم برخوردار بر ضرورت مشارکت همگانی در این عرصه تاکید کرد.
حسین زاده ضمن شنیدن نظرات و پرسشهای دانشجویان و برخی از فعالان دانشجویی اردوهای جهادی در دانشگاه به ارتقای ساختار و جایگاه توسعه روستایی و محرومیت زدایی در دولت با نگاه رییس جمهوری اشاره و اظهار کرد: بنده با اعتقاد و علاقه قلبی این معاونت را پذیرفتم؛ چرا که خدمت به جامعه روستایی و عشایری محروم را کاری ارزشمند میدانم.
او با اشاره به اقدامات و تلاشهای انجام شده برای تقویت جایگاه معاونت توسعه روستایی در ابعاد چارت و سازمان، اعتبار و بودجه محرومیت زدایی، پستهای خدمتی و ریل گذاری مسیر حکمرانی مشارکتی در اکوسیستم توسعه گفت: ما با برنامه ریزی و شاخص بندی نیازهای دولت و استانها برای توسعه روستایی و توانمندسازی مناطق محروم، سهمیه مشمولان امریه تحت نظارت را هدفمند و راهبری کردیم تا از خدمات سربازان امریه در آموزش و پرورش، امور اجرایی و عمرانی، توسعه استانی و نیازهای بومی به طور صحیح و همراه با پاسخگویی بهره گیری شود.
معاون رییس جمهور همچنین با یادآوری اختصاص سهمیه ۱۰۰ نفری به فارغ التحصیلان جوان روستایی در ردیف پستهای این معاونت برای حمایت از نخبگان جوان روستایی و مناطق محروم در سال جاری از توجه و تمرکز بیشتر بر حقوق روستاییان و منافع روستا و عشایر و مناطق کم برخوردار در دولت و سایر نهادها همزمان با عضویت و فعالیت این معاونت در کمیسیونها و برنامههای ملی مرتبط خبر داد.
حسین زاده درباره رابطه این معاونت با مجموعهها و نهادهای غیردولتی و مردمی عنوان کرد: با بنیادها، سازمانها و نهادهای مختلفی که در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستایی فعالیت دارند، نشستها و مذاکراتی برای همکاری داشتهایم. ما با فعالیت هیچ گروه جهادی مخالف نیستیم. ما از بازمهندسی و ساماندهی فعالیتها و برنامه ریزی توسعه روستایی و محرومیت زدایی با هدف پیشگیری از موازی کاریها و مدیریت بهینه تمام منابع مالی و انسانی در سطح کلان حمایت میکنیم.
وی با اشاره به اینکه معاونت توسعه روستایی صرفا براساس شاخص بندیها و ارزیابیهای علمی جدید و کارشناسی در زمینه توزیع اعتبارات استانی و محرومیت زدایی کشور قدم بر میدارد تصریح کرد که حتی دوستان ما گله میکردند که چرا به استان و شهر خودتان دیرتر سفر کاری داشتید؟ حال آنکه ما سفرهای استانی و برنامه ریزیهای میدانی خود را بنابر شاخصها از سیستان و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی و استانهای محرومتر شروع کردیم تا سرانجام به آذربایجان غربی و کردستان رسیدیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور تاکید کرد که این معاونت نه سیاسی است و نه قومیتی، بلکه نهادی برای راهبری مسائل توسعه روستاها و مناطق محروم براساس شاخصهای محرومیت و ظرفیتهای برخورداری آنهاست. از نگاه و عمل ما هر کاری که ترویج کننده بی عدالتی در بین استانها باشد ممنوع است و توزیع سهمیه و تخصیص اعتبارات استانها بایستی حتما براساس شاخصها و اولویت بندی کم برخورداری آنها باشد نه رابطه و توضیه.
او همچنین از بی توجهی به مشارکت مردم و خیرین در امور روستاها و مناطق محروم گله کرد و با یادآوری اهمیت رفع برخی نواقص و تداخلات در نظام حکمرانی توسعه روستایی متذکر شد: متاسفانه مدتهاست که مسئولیت اجتماعی به انحراف کشیده شده بود و ما در تلاشایم بخشی از مسیر آن را به آبادی روستاها و مناطق محروم هدایت کنیم.
حسین زاده افزود: از نگاه ما شکاف بین روستا و شهر امروز دیگر با هیچ چیز غیر از فناوری پر نخواهد شد. صرفا اکوسیستم فناورانه میتواند نیازها و شکافهای روستا و مناطق کم برخوردار را در ابعاد مختلف پاسخ بدهد.
معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به خواسته برخی دانشجویان راجع به مشکلات روستایی موجود از آنها خواست که مستندات و مسائل مطرح شده را به این معاونت بدهند تا برای حل آنها از دستگاههای مربوطه پیگیری شود.
