باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴ و ۵۵۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
«ماده واحده ـ ماده ۱۶ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۱۶ ـ حداکثر سن مجاز برای ثبتنام در آزمون اختصاصی تربیت معلم برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال (سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷) ۳۰ سال تمام تعیین میگردد و پس از آن بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی آثار و نتایج اجرای این ماده واحده، تصمیم مقتضی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ میگردد.
منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی