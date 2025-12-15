با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سقف سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال آینده تا ۳۰ سال تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴ و ۵۵۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده ـ ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۶ ـ حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال (سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷) ۳۰ سال تمام تعیین می‌گردد و پس از آن بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی آثار و نتایج اجرای این ماده واحده، تصمیم مقتضی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌گردد.

منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی

واقعا با چه رویی حقوق معلمان رو تعیین می کنند!!؟
