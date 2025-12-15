استاندار تهران، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تجاری و لجستیکی استان، از آمادگی تهران برای ایفای نقش محوری در توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری میان دو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک با دیمیتری کالتسوف، سفیر بلاروس که در استانداری تهران برگزار شد، با بیان اینکه استان تهران از جاذبه‌های متنوع طبیعی برخوردار است، اظهار کرد: تهران از شمال به ارتفاعات البرز و از جنوب به مناطق کویری از جمله کویر ورامین متصل است و در شرق و جنوب استان نیز پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده متعددی وجود دارد که تنوع کم‌نظیری از پوشش گیاهی و جانوری را شکل داده‌اند.

وی افزود: چهار فصل بودن طبیعت تهران در کنار این تنوع اقلیمی، ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود که می‌تواند در همکاری با کشور بلاروس مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به توان اقتصادی استان گفت: اتاق بازرگانی تهران یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور است و تشکل‌های اصناف و بخش تعاون استان نیز در حوزه‌های تجاری نقش مؤثری دارند و این ظرفیت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه باشد.

معتمدیان با تأکید بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های تجاری افزود: بخشی از نیاز کشور به محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات می‌تواند از طریق بلاروس تأمین شود و در مقابل، استان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات گلخانه‌ای کشور، توانایی صادرات این محصولات به بلاروس را دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های لجستیکی استان تهران تصریح کرد: تهران با برخورداری از فرودگاه‌های بین‌المللی، شبکه ریلی و بندر خشک، یکی از مهم‌ترین مراکز لجستیکی کشور است و پیشنهاد ما این است که تهران به دروازه ورود کالا‌های بلاروس به خاورمیانه تبدیل شود.

معتمدیان عنوان کرد:آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم.

استاندار تهران همچنین از آمادگی استان برای تسهیل همکاری بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاه محصولات بلاروس در تهران، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل ریلی و بررسی امکان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور خبر داد و تأکید کرد: استانداری تهران نقش تسهیل‌گر و پشتیبان این همکاری‌ها را ایفا خواهد کرد.

