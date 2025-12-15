باشگاه خبرنگاران جوان - در فاصله یک روز تا برگزاری مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نامزدهای دریافت جوایز مسابقه ملی معرفی شدند.
نامزدهای نشان فیروزه بهترین فیلم سینما حقیقت
۱- فتحاله امیری برای تهیهکنندگی فیلم «بازگشت گور ایرانی»
۲- سرگل مرادی، اینا تدژوا و زینا برویان برای تهیه کنندگی فیلم «بالهای آوازخوان»
۳- مهدی عوضزاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیهکنندگی فیلم «برای دخترم»
۴- احسان مشکور و کیومرث کُرده برای تهیهکنندگی فیلم «رویای ناتمام»
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند
۱- فتحاله امیری و نیما عسگری برای کارگردانی فیلم «بازگشت گور ایرانی»
۲- هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بالهای آوازخوان»
۳- مهدی عوضزاده برای کارگردانی فیلم «برای دخترم»
۴- سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام»
۵- معین کریمالدینی برای کارگردانی فیلم «زیر درخت لور»
۶- جعفر صادقی برای فیلم «کابوک»
۷- ماریا ماوتی برای فیلم «نامش زن»
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند
۱- آرش اسحاقی برای کارگردانی فیلم «پیکار با پیکر»
۲- حامد سعادت برای کارگردانی فیلم «جنگل قائم»
۳- علی مومن علائی برای کارگردانی فیلم «سمیرا»
۴- صادق دهقانی برای کارگردانی فیلم «فصل فرار اسبها»
۵- سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش»
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه
۱- سپیده جمشیدینژاد برای کارگردانی فیلم «بَراَفتو»
۲- ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور»
۳- نازنین زهرا رفیعی برای کارگردانی فیلم «مُک»
۴- الهه اذکاری برای کارگردانی فیلم «موسیلی»
۵- علی همراز برای کارگردانی فیلم «نجوای چیزها»
نامزدهای بهترین پژوهش فیلم مستند
۱- هادی آفریده پژوهشگر فیلم «ارس رود خروشان»
۲- طهمورث صفایی، اصغر مبارکی، عباس دلاور، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، محمد اصغری پژوهشگران فیلم «البرز وحشی»
۳- آرش اسحاقی پژوهشگر فیلم «پیکار با پیکر»
۴- حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم»
۵- فرشاد اکتسابی پژوهشگر فیلم «چهارراه حوادث»
۶- محمود رحمانی پژوهشگر فیلم «مثل یک بهمن»
۷- حنیف شهپرراد و آریان عطارپور پژوهشگر فیلم «مشتزنی در رینگ ترجمه»
نامزدهای بهترین تدوین فیلم
۱- حمید نجفیراد برای تدوین فیلم «آگیرا»
۲- لقمان سخنور برای تدوین فیلم «بالهای آوازخوان»
۳- مصیب حنایی برای تدوین فیلم «برای دخترم»
۴- فرشاد اکتسابی برای تدوین فیلم «چهارراه حوادث»
۵- علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام»
۶- محدثه گلچین عارفی برای تدوین فیلم «مثل یک بهمن»
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
۱- فرشاد افشینپور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی»
۲- نیما عسگری برای فیلمبرداری فیلم «بازگشت گور ایرانی»
۳- وریا عبدیانی برای فیلمبرداری فیلم «بالهای آوازخوان»
۴- ارسطو مداحی گیوی و سپیده جمشیدی برای فیلمبرداری فیلم «برافتو»
۵- رضا تیموری برای فیلمبرداری فیلم «کوروش»
۶- مهرداد امین برای فیلمبرداری فیلم «نامش زن»
نامزدهای بهترین صدا
۱- حمید زیباکلام برای صدابرداری و محمدحسین ابراهیمی برای صداگذاری فیلم «آگیرا»
۲- احسان افشاریان برای صداگذاری فیلم «بازگشت گور ایرانی»
۳- مهدی یگانه و ارسطو مفاخری برای صدابرداری و بهمن اردلان برای صداگذاری فیلم «بالهای آوازخوان»
۴- امین شریفی برای صداگذاری فیلم «رویای ناتمام»
۵- آرش قاسمی برای صداگذاری فیلم «لاماسو»
۶- مهرداد عباسپور و شاهین پورداداشی برای صدابرداری و شاهین پورداداشی برای صداگذاری فیلم «مثل یک بهمن»
نامزدهای بهترین موسیقی متن
۱- کاوه عابدین برای موسیقی فیلم «برای دخترم»
۲- فردین خلعتبری برای موسیقی فیلم «مک»
۳- مسعود سخاوتدوست برای موسیقی فیلم «موسیلی»
۴- افشین عزیزی و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن»
نامزدهای بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن
۱- شبنم مقدمی برای گویندگی فیلم «ارس رود خروشان»
۲- مسعود جعفری برای گویندگی فیلم «پرندگان مانگرو»
۳- آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر»
۴- حامد سعادت برای نویسندگی و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم»
۵- شهرام درخشان برای نویسندگی و گویندگی فیلم «طجرشت»
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ساعت ۱۸سه شنبه ۲۵ آذرماه در تالار وحدت به پایان میرسد.
منبع: ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»،