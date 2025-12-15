بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان از سمت نطنز ۱۰ نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامگاه دوشنبه گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان از سمت نطنز  در لحظات اولیه ۱۰ نفر کشته شدند. در پی این حادثه چهار واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و ۳ واحد عملیاتی از هلال احمر و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

منصور شیشه فروش گفت: این حادثه در حدود ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه در محور اصفهان- نطنز کیلومتر ۸۰ رخ داده و به گفته شاهدان عینی اتوبوس مسافربری وارد لاین مخالف خود شده و سپس واژگون شده است.

به گفته خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر تعداد فوتی های این حادثه به ۱۳ نفر رسید و ۱۱ نفر مصدوم شدند که با اقدامات اولیه تیم های امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

واژگونی اتوبوس مسافربری در نزدیکی نطنز اصفهان/ افزایش تعداد کشته‌ها

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
راننده اتوبوس کم از خلبان هواپیما ندارند چرا نظارت روشون نیست فقط به فکر پولند تا رسیدن به مقصد بدون استراحت وبازدید فنی کامل خودرو به فکر سرویس برگشتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
علت اصلی حادثه دو مسافر عقب پشت سر راننده هستند کلا حواس راننده رو پرت می کنند چون هی به راننده تنقلات تعارف می کنند دیدم که میگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
راننده خواب بوده که رفته تو لاین مخالف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خاک بر سرشون با این وضعیف چطور راحت مثل اب خوردن جان انسانها بی ارزشه بی احتیاطی یک مشت راننده ناشی و معتاد انداختند تو کف جادها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
علت سرنگونی اتوبوس‌ها جاده ها چند دلیل دارد .۱خواب آلودگی رانندگان به دلیل روزانه چند بار مسیر شهرستان را رفت وآمد می کنند ۲.خرابی جاده‌ای ایران .۳.بی کیفیت بودن لوازم یدکی و مخصوصا بی کیفیتی لاستیکها...همه ای ای مشکلات بر اثر تحریم‌ها میباشد حال بازهم بگویید تحریم‌ها اثر ندارد .مرگ انسانها برای مسولین ایران اهمیت ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
بعضی لاستیکهای ایرانی جزءبهترینها هستند اطلاعات نداری حرف نزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
راننده های اتوبوس در ساعت های شب خیلی خیلی تند میرن متاسفانه فکر میکنن چون پایه یک دارن میتونند هر جوری بخوان برن اینکه مسیر صاف بوده تو مسیرهای کوهستانی طرف خرم آباد و ایلام اینا انقدر بد میان که خدا میدونه ،باید داخل اتوبوس دوربین بزارن و اصلا به اتوبوسها اجازه ندن از ۷۰ تا بیشتر برن جون این همه آدم را به خطر بندازن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خداااااااااااااااااا
