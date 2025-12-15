بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان از سمت نطنز ۱۰ نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامگاه دوشنبه گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان از سمت نطنز در لحظات اولیه ۱۰ نفر کشته شدند. در پی این حادثه چهار واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و ۳ واحد عملیاتی از هلال احمر و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

منصور شیشه فروش گفت: این حادثه در حدود ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه در محور اصفهان- نطنز کیلومتر ۸۰ رخ داده و به گفته شاهدان عینی اتوبوس مسافربری وارد لاین مخالف خود شده و سپس واژگون شده است.

به گفته خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر تعداد فوتی های این حادثه به ۱۳ نفر رسید و ۱۱ نفر مصدوم شدند که با اقدامات اولیه تیم های امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

