مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به اظهارات خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده است، که داوری‌ها به سود یک تیم خاص است و تیم‌های تراکتور، استقلال و سپاهان را از صدر جدول پایین می‌کشند تا یک تیم خاص قهرمان شود. از صحبت‌های حیدری مشخص شد که منظور او با تیم پرسپولیس است.

براین اساس افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به اظهارات خسرو حیدری مربی استقلال واکنش نشان داد و در پاسخ به او بیان کرد: خسرو حیدری برای نشان دادن تعصب خود به استقلال، خیلی جنب و جوش پیدا کرده است. بهتر است او به تیم پرسپولیس احترام بگذارد. خیلی خوشحالم که دوستان برای دیده شدن از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند. آقای خسرو حیدری! شما خودت فوتبالیست بودی، تیمی با ۳ الی ۴ هفته صدر جدول بودن جام نمی‌برد که می‌گویی ما صدر جدول بودیم.

پیروانی خطاب به خسرو حیدری بیان کرد: سال‌ها جنگیدید و هزینه کردید و با حرف و حدیث قهرمان جام حذفی شدید.