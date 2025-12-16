بازیکن خارجی تیم پرسپولیس به بازی با تراکتور در جام حذفی می‌رسد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو باکیچ بازیکن خارجی پرسپولیس به علت مصدومیت چند بازی سرخپوشان را از دست داده بود در روزهای اخیر در تمرینات گروهی شرکت کرد تا نشان بدهد مصدومیتش رفع شده و مشکلی برای بازی کردن ندارد. 

 باکیچ یک ماه دور از تمرینات  و بازی بوده است و باید دید که اوسمار ریسک کرده  و از او در بازی جام حذفی برابر تراکتور استفاده می کند یا نه!

هافبک مونته نگرویی پرسپولیس در بازی با تراکتور با ضربه ایستگاهی تماشایی خود توانست سرخپوشان از شکست نجات بدهد و این بار هم باکیچ آماده است تا در بازی جام حذفی برابر تیم تراکتور قرار بگیرد  و بازی خوب خودش را در جام حذفی تکرار کند.

به هر حال باکیچ از لحاظ پزشکی مشکلی برای بازی با تراکتور ندارد و همراه تیم پرسپولیس به تبریز می رود و شاید برای دقایقی برای سرخپوشان بازی کند.

