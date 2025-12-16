باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم آلومینیوم اراک اظهار کرد: سرخپوشان برد اقتصادی به دست آوردند که برایشان ۳ امتیاز به همراه داشت. همچنین کیفیت زمین مسابقه خیلی بد بود. ما خیلی هم سوار بازی نبودیم، اما در بهترین شرایط دقیقه ۳ بازی گل زدیم و شیرازه تیم حریف از هم پاشیده شد.
او افزود: این انتظار را از سرخپوشان داشتیم که وقتی حریف فشار میآورد، بازیکنان سرخپوش روی ضد حملات موقعیت گلزنی ایجاد کنند، اما این اتفاق رخ نداد چون فقط یکی، ۲ موقعیت را داشتیم. همچنین در اواخر بازی ممکن بود روی غفلتی گل بخوریم و حسرت ۳ امتیاز بازی به دلمان میماند. به هر حال باید جلوی تیمهایی که آن قدر پرفشار و دوندگی دارند، با استراتژی بهتری بازی کرد.
اصلانیان تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که پرسپولیس دارد و باید در نیم فصل به آن رسیدگی شود این است که در دفاع راست این تیم از تکنیک فردی رنج میبرد و متاسفانه شاهد استفاده از تکنیک نیستیم. بازیکنانی مثل سرژ اوریه و یعقوب براجعه نمیتوانند یک به یک را بردارند و ارسال کنند به خاطر همین تکنیک فردی در تیم بزرگ پرسپولیس دیده نمیشود. میلاد محمدی در جناح چپ توانسته یک مقدار به شرایط فرم خود برگردد و در این سمت، اورونوف به محمدی کمک میکند. براین اساس سرخپوشان بیشتر از سمت چپ زمین حمله میکنند. ان شا الله در نیم فصل بتوانیم یک فوروارد خوب، پلی میکر و دفاع راست بگیریم.
مهاجم سابق پرسپولیس بیان کرد: رقابتهای لیگ خیلی به هم نزدیک است و سپاهان و تراکتور دارند بازیهای خود را پیروز میشوند. من انتظار دارم با خرید بازیکن بتوانیم ادامه فصل را دوام بیاوریم در غیر این صورت اگر مهاجم نخریم در ادامه بازیها کار سخت میشود.
او درباره اینکه عملکرد بیفوما را چطور ارزیابی میکند، گفت: به هر حال بیفوما در بازیهای قبلی اضافه کاری میکرد و توپ لو میداد، اما در این بازی اولین توپی که به سمتش آمد توانست گل بزند. البته این بازیکن باز هم موقعیتهایی را داشت و یک مقدار در موقعیت تک به تک خودخواهی کرد و اگر بازیکن خودی را که روی به دروازه خالی حریف بود را میدید، او توپ را تبدیل به گل میکرد. بازیکنانی که در این سطح هستند به لحاظ حرفهای باید از خودگذشتگی داشته باشند و ان شا الله در بازیهای بعد این موقعیتها را هدر ندهد.
اصلانیان درباره بازی جام حذفی پرسپولیس برابر تیم تراکتور بیان کرد: با توجه به اینکه بازی جام حذفی هست بسیار بااستراتژی است و فلسفه فنی بالایی را اوسمار باید در نظر بگیرد، چون تراکتور روی ضد حمله بازی میکند. همچنین بازیکنان تراکتور از لحاظ فنی روی زمین خیلی خوب بازی میکنند و چند بازیکن در سطح ملی دارند. با توجه به اینکه تراکتوریها میزبان این بازی هستند نسبت به حریف خود برتری دارند. البته پرسپولیس هم نشان داده که در بالای جدول قرار بگیرد و این طوری که اول فصل فکر میکردیم تراکتور همه تیمها را با اختلاف گل میبرد به این صورت نیست.
مهاجم سابق پرسپولیس گفت: تیمهای لیگ نشان دادند که بازیکنانی که قراردادشان بالا هست با نفراتی که قراردادشان پایین هست در زمین مسابقه چندان با هم تفاوتی ندارند، مگر اینکه یکی، ۲ بازیکن پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و استقلال از بقیه بهتر بازی میکنند. یک بازیکن در تیم ته جدولی مس رفسنجان بازی میکند، با بازیکنی که در پرسپولیس حضور دارد از لحاظ فنی اختلافی با هم ندارند.
اصلانیان درباره اینکه نبود باکیچ، عمری و عالیشاه در پرسپولیس احساس میشود، بیان کرد: سرلک دارد به جای باکیچ بازی میکند. اوریه هم در فرم بدنی خوبی قرار ندارد و حتی یک بار هم نتوانست در دربی از جلوی بازیکن استقلال رد شود. من فکر میکنم اوریه هم اضافه وزن دارد و هم بازیکن مسنی است.
او درباره اینکه به نظر میرسد که سرژ اوریه در نیم فصل از پرسپولیس جدا شود، گفت: بله، سرخپوشان باید ۴ بازیکن را در نیم فصل کنار بگذارند و ۴ بازیکن جدید بخرند. ما باید یک مهاجم قد بلند بخریم که بتوانیم با ضربه سر گل بزنیم، چون بازیکنان پرسپولیس خیلی کم با ضربه سر به چارچوب دروازه حریفان میزنند.
اصلانیان درباره اینکه اوسمار را به ارائه بازیهای هجومی میشناسیم، اما پرسپولیس چند بازی هست فقط بردهای اقتصادی به دست آورد و زیبا بازی نمیکند، بیان کرد: فلسفه تفکر سرمربی باید با ابزاری که در دسترس دارد همسو شود. اوسمار هر چقدر هم دستور حمله بدهد، اما وقتی بازیکنی در سمت راست پرسپولیس توانایی رد شدن از بازیکن مقابل را برای ارسال ندارد و توپها توسط دفاع حریف قطع میشود و این بدان معنی است که این مربی نمیتواند از سمت راست تیمش استفاده کند و مجبور میشود که فشار را بر روی سمت چپ تیم خود ببرد و وینگرهای خود را به میلاد محمدی اضافه کند.
او ادامه داد: به نظرم پرسپولیسیها شانس آورند، چون دفاع راست آلومینیوم اراک یک توپ ۳۰ متری از پشت دفاع رد شد. من فکر میکنم تیم آلومینیوم از دقیقه یک بازی برای برد به زمین مسابقه آمده بود که آن قدر بالا بازی کرد که دقیقه ۳ پشت دفاعش خالی شد و بیفوما روی پاس میلاد محمدی توانست گل پرسپولیس را بزند. ما چند بازی هست که به یک روش گل میزنیم و این نشان میدهد روی این ضربات کار کردیم.
اصلانیان درباره اینکه تیم پرسپولیس میتواند قهرمان نیم فصل شود، بیان کرد: بازی سپاهان با استقلال 6 امتیازی است و اگر پیروز شود که در صدر جدول قرار میگیرد و اگر هم این بازی مساوی شود به نفع پرسپولیس و تراکتور میشود.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره وضعیت زمین ورزشگاه شهدای قدس گفت: متاسفانه ما زمین خوب در کشورمان کم میبینیم. اگر زمین خوب باشد، بازیکنان باتکنیکی مثل اورونوف، یاسر آسانی، کوشکی و امیر حسین حسین زاده میتوانند چند بازیکن را دریبل بزنند. همچنین زمین خراب به نفع بازیکنانی هست که تکنیک فردی ندارند به خاطر همین به زیر توپ میزنند.