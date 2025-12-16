باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات این مرکز برای بررسی بودجه سال آینده گفت: بودجه و بودجه‌ریزی، برنامه کلان یک‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و هر مجموعه بزرگ در کشور‌های مختلف است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: ما به‌عنوان یکی از بخش‌های مرتبط با مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌ای که معاضدت فکری و پشتیبانی تحقیقاتی از نمایندگان مجلس و کمیسیون‌هایی که در این خصوص اظهارنظر می‌کنند، طبق روال سال‌های گذشته وارد بحث می‌شویم، احکام را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آن حوزه‌هایی را که با عدالت‌پایگی تطابق دارد و ضرورت‌های نیاز‌های امروز جامعه را دنبال می‌کند، از منظر‌های مختلفی که در حقوق و مکتب اسلام تعریف شده است، به نمایندگان و کمیسیون‌ها منتقل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام نهاوندی می‌گوید طبیعتا در بحث‌های بودجه ریزی، بررسی جدول‌ها مأموریت مستقیم ما نیست، اگرچه گاهی اوقات اظهار نظر‌هایی می‌کنیم برای تناسب‌بخشی و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی که براساس نیاز‌های روز اتفاق افتاده است مثلاً در مسئله‌ای مانند جنگ ۱۲ روزه و پیامد‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم، با توجه به جنگ شناختی و در حقیقت جنگ الگوریتمی که شکل گرفته، نظر ما در حقیقت رسیدگی عاجل و بودجه‌ریزی حمایتی درخصوص تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در این عرصه است که این اظهارنظر‌ها به پارلمان منتقل می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره نقش این مرکز در تصمیماتی که مجلس در ارتباط با فقه اسلامی مانند ماجرای اصلاح قانون مهریه می‌گیرد، گفت: ما در موضوع مهریه، اظهارنظر خود را از همان بدو اعلام این طرح، براساس جلسات متعددی که برگزار کردیم، اعلام کردیم. یک رویداد مسئله‌محور درخصوص مهریه با متخصصان و مراکز مختلفی که در این خصوص می‌توانستند اظهارنظر کنند گذاشتیم؛ این رویداد برای چهار هفته پشت سر هم اتفاق افتاد که از ابعاد حقوقی، فقهی، اقتصادی، جامعه‌شناختی و فرهنگی، مسئله مهریه را تحلیل کردیم.

حجت‌الاسلام نهاوندی تصریح کرد: انگاره ما این است که از یک منظر و براساس یک چالش نمی‌شود مسئله مهریه را مورد واکاوی قرار داد؛ حتماً باید از منظر‌های مختلف این مسئله را مورد مداقه قرار داد تا آثار و پیامد‌های مثبتی ایجاد شود یعنی این‌گونه نباشد که یک مسئله را حل کند، اما چند مسئله دیگر را به‌دنبال داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اعتقاد ما این است که یکی از مسائل مهمی که در پدیده مهریه اتفاق افتاده، کاستی‌هایی است که ما در عرصه اقتصادی داریم یعنی اگر بنا بود مثلاً ۱۱۰ سکه بهار آزادی، ۱۱۰ میلیون تومان باشد، این اتفاق نمی‌افتاد که امروز ما آن را به ۱۴ سکه تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام نهاوندی بیان کرد: اصلاً پایه و مایه برگزاری احوالات شخصیه براساس مداخله‌ای که قانون بخواهد داشته باشد، آن هم درخصوص موضوع و مقدار مهریه، مسئله‌ای قابل توجه است و باید حتماً با دقت بیشتری به ابعاد این قضیه ورود پیدا کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: شاید این موضوع حل‌کننده مسئله نباشد که پایه را بر ۱۴ سکه بگذارند و بعد مثلاً از منابع دیگر به‌عنوان مهریه ذکر شود چراکه ممکن است در آن مجموعه، در حقیقت کارکرد فرهنگی که ما به‌دنبال آن بودیم محقق نشود و معضل و مشکل را حل نکند.