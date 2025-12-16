باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای از درگیری اشرار مسلح با ماموران انتظامی ایرانشهر خبر داد و اعلام کرد: در این حمله، به ماموران آسیبی وارد نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعات اولیه بامداد امروز سرنشینان ۲ دستگاه سواری پژو پارس و ۴۰۵ در یکی از معابر ایرانشهر با ماموران انتظامی به قصد تعرض درگیر که با واکنش شجاعانه ماموران مواجه و بلافاصله متواری شدند.

این اطلاعیه می افزاید: اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند و در این درگیری هیچ گونه آسیبی به ماموران نرسیده است.