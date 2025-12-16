شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از هدررفت آب در برخی از معابر شهرستان خرمشهر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان خرمشهر در استان خوزستان واقع شده است. مدتی است که بر اثر ترکیدگی لوله؛ آب به حجم وسیعی هدر می‌رود و آب روانه کوچه و خیابان‌ها می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ساکن خیابان جمهوری ۲ در شهرستان خرمشهر اتان خوزستان هستیم؛ مدت ۹ ماه است که آب هدر می‌رود و هیچ اقدامی به منظور حل این معضل صورت نگرفته است. پیگیری ما هم از شرکت آبفا به نتیجه مطلوبی نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

